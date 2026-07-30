Crisis por sargazo pega a Quintana Roo; cae ocupación en temporada alta

Desde Puerto Morelos, Quintana Roo, donde, pese a que al menos una vez al día la Secretaría de Marina despliega un operativo de limpieza con buques costeros alrededor de los tres kilómetros de la barrera antisargazo, el turismo escasea, con una ocupación hotelera que no llega ni a 60 por ciento en plena temporada alta.

“Siento mucha desconfianza de meterme; la verdad, no. Sí sabía que había sargazo, pero no que fuera un problema. Yo lo veo muy fuerte, sobre todo para la salud. La verdad, no regresaría; siento que fue dinero mal gastado”, señaló Mitzi, quien llegó de la Ciudad de México a Cancún de vacaciones.

El pronóstico es que durante lo que resta del año el arribo continúe, aunque en menor proporción que en la primera mitad del año, cuando se registró lo que se conoce como el “pico de verano”.

El director de la Red de Monitoreo de Sargazo, Esteban Amaro Mauricio, sostuvo que este año y el anterior han sido particularmente complejos por la llegada extrema de sargazo, “mucho más que en cualquier otro año que tengamos registrado”, lo que ha generado una situación crítica por el arribo masivo. Identificó diversas playas como puntos rojos, especialmente en la zona sur, donde más de 90 por ciento de las playas registran una cantidad “excesiva” de sargazo.

Mientras tanto, prestadores de servicios turísticos señalan que el Natans, el buque sargacero oceánico de la Secretaría de Marina (Semar), destinado a la recolección masiva de sargazo en altamar y con capacidad de carga de hasta 250 toneladas por jornada, permanece en el muelle de la Marina en Puerto Morelos. Aseguran que el incremento del sargazo ya ha generado afectaciones a la temporada vacacional de verano.

“La ocupación hotelera… estamos en plena temporada de vacaciones y, regularmente, destinos como Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Cozumel siempre andan arriba de 80 o 90 por ciento y, en este momento, tenemos ocupaciones promedio de 50 a 60 por ciento. Eso habla de una baja importante”, señaló Amaro Mauricio.

A lo anterior se suman los daños ambientales, como la pérdida de biodiversidad, la afectación al arrecife coralino, el deterioro de la duna costera y los problemas derivados de la acumulación de sargazo en las playas, que genera olores fétidos.