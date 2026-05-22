Advierten que Laguna Verde enfrenta crisis laboral y de seguridad por reformas al artículo 27 constitucional

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El físico matemático Bernardo Salas Mar, un crítico extrabajador de la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV), solicitó respetuosamente a la presidenta Claudia Sheinbaum no aplique la reforma al Artículo 27 Constitucional a los trabajadores de la planta ubicada en Alto Lucero, Veracruz, porque la reducción de sus percepciones económicas al retirarse, "sólo provocará la fuga de cerebros con amplia experiencia en la operación de los reactores nucleares".

Explicó que en el caso de Laguna Verde no aplica el término de "pensiones doradas", porque son profesionales altamente calificados y la reducción de sus ingresos provocará que sólo se queden a laborar trabajadores novatos e inexpertos, "quienes no podrán manejar situaciones de alto riesgo, conduciendo inevitablemente a una catástrofe nuclear".

Siempre he considerado a la CNLV como una planta insegura, pero si además desmotivan económicamente a los trabajadores con más experiencia, se convertirá en una planta altamente insegura. De por sí, tengo conocimiento que los organismos internacionales la han catalogado recientemente como una 'Planta en Enfoque', es decir, que requiere atención prioritaria de las autoridades", manifestó.

Bernardo Salas Mar detalló que la reducción de sus jubilaciones será en promedio de 60 por ciento, debido a que se generalizó el límite de las pensiones, cuando se debió aplicar sólo a quienes en el pasado abusaron de estas prestaciones.

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Indicó que respalda los señalamientos de los trabajadores de que las condiciones laborales en la Central Nuclear son degradantes por el envejecimiento de los equipos relacionados con la seguridad, y la falta de modernización los somete a estrés diario por las fallas recurrentes de los equipos, además de que los turnos extraordinarios obligatorios causan fatiga crónica al personal ante la falta de operadores certificados disponibles para cubrir guardias.

De igual forma, mencionó que existe una falta de mentoría, por la "fractura" en los programas generacionales de transferencia de conocimiento entre los especialistas experimentados y los nuevos técnicos.

Alerta

El pasado 20 de mayo, el usuario de redes sociales identificado como Dr. Jesús Pámanes, ingeniero eléctrico especializado en la operación y estabilidad de sistemas de potencia, dio a conocer una carta del personal de Laguna Verde advirtiendo sobre la "fuga de operadores", al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), y a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

El extrabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), publicó la misiva fechada el 6 de mayo de 2026, con 42 firmas de respaldo y el siguiente mensaje: “¿Alguna vez imaginaron un país donde operadores de una central nuclear tengan que alertar a organismos internacionales por el deterioro laboral?”, pues ya existe y se llama México.

Laguna Verde, la única central nuclear del país, perderá personal altamente especializado y experiencia técnica tras la reforma al Artículo 127 constitucional.

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¡Erosionando con ello, nada más y nada menos, que la seguridad nacional!

La seguridad nuclear depende de experiencia y estabilidad operativa. No se improvisa".

La carta advierte que el origen de la crisis son las recientes modificaciones al Artículo 127 constitucional, que establece topes en salarios y pensiones para empleados del sector público, ignorando la naturaleza altamente especializada del trabajo en una central nuclear.

Los inconformes argumentaron que reemplazar a un Operador Senior de Reactor, requiere entre cinco y siete años de formación y certificaciones nacionales e internacionales, y con los recortes a las jubilaciones el talento técnico altamente calificado está migrando hacia otros sectores.

Además citaron experiencias en Francia y Estados Unidos, donde al enfrentar situaciones similares, los gobiernos establecieron un régimen especial de pensiones para trabajadores del sector o implementaron planes de retención de conocimiento, porque la pérdida de operadores certificados siempre resulta más costoso que ofrecer jubilaciones competitivas.

Carta enviada el 6 de mayo de 2026 a organismos internacionales por trabajadores de Laguna Verde para alertar sobre riesgos operativos y laborales. Excélsior

En este sentido, los trabajadores solicitaron a la OIEA y WANO emitan recomendaciones técnicas al gobierno mexicano para que el personal de la Central Nuclear de Laguna Verde sea excluido de la reforma al Artículo 127 constitucional.

Respuesta

En una nota informativa, que no desmiente la existencia de la carta de los trabajadores de la Central Nuclear, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguraron que Laguna Verde "opera de manera segura, confiable y conforme a los estándares regulatorios vigentes, con mecanismos orientados a preservar la continuidad operativa y el desempeño seguro de sus instalaciones".

Trabajadores y jubilados de Laguna Verde advirtieron en una carta sobre riesgos operativos y pérdida de experiencia técnica en la central nuclear. Excélsior

Destacaron que en materia de fortalecimiento de capacidades, se cuenta con personal en proceso de ascenso a Operadores Senior de Reactor, así como con candidatos en formación para desempeñarse como Operadores de Reactor, lo que contribuye a la continuidad del conocimiento especializado.

Los programas de capacitación, certificación y recertificación del personal técnico y operativo se ejecutan de manera continua, garantizando las competencias requeridas para el desempeño de funciones críticas.

Como parte de la planeación estratégica de recursos humanos, se han implementado mecanismos de anticipación ante jubilaciones naturales, con el propósito de asegurar la disponibilidad de personal calificado y fortalecer la continuidad operativa.

Asimismo, el programa de gestión del conocimiento permanece en operación e incorpora la formación de nuevos instructores de simulador con experiencia técnica y dominio normativo, fortaleciendo la transferencia de experiencia y el desarrollo profesional del personal", subrayaron.