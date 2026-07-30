Cae en Morelos sujeto acusado de violar a niña en la CDMX

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía de Morelos, en coordinación con sus homólogos de la Ciudad de México (CDMX), ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Sebastián “N”, requerido por abuso sexual agravado, delito que habría cometido en perjuicio de una niña en aquella entidad.

El masculino fue ubicado y asegurado en la colonia Constitución del 57 en el municipio de Jojutla, para ser puesto a disposición del juez que lo requiere en la CDMX por el delito antes mencionado.

De los hechos, un agente del Ministerio Público (MP) de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales de la capital del país, conoció de la denuncia presentada por la madre de la víctima, quien estableció que en septiembre del 2017 su hija había sido violentada por un hombre identificado como Sebastián “N”.

Derivado de las investigaciones y peritajes realizados, el MP de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX conoció que Sebastián “N” habría sido el supuesto agresor, por lo que obtuvo orden de aprehensión en su contra, y tras el cruce de información interinstitucional confirmaron que se escondía en Morelos.

Así, elementos de la AIC detectaron que se encontraba en el municipio de Jojutla, por lo que junto con sus homólogos de la Policía de Investigación (PDI) de la capital del país, cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de abuso sexual agravado.