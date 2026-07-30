La SEP suspenderá y clausurará escuelas que mantengan modelo militarizado a partir del 31 de agosto

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, advirtió que las escuelas que mantengan un modelo de educación militarizada pese a la instrucción de dejar de operar bajo esa modalidad serán suspendidas y enfrentarán procedimientos de clausura o regularización, al asegurar que este tipo de instituciones “no tienen cabida” en el Sistema Educativo Nacional.

En un videomensaje difundido este jueves, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sostuvo que en México “no está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada” y afirmó que la formación militar corresponde exclusivamente a las instituciones del Estado encargadas de preparar a quienes servirán en las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

“Ningún acto de violencia, abuso o maltrato puede justificarse con el concepto de disciplina”, afirmó.

Delgado recordó que instruyó a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas revisar todas las autorizaciones y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para garantizar que, al inicio del próximo ciclo escolar, el 31 de agosto, ninguna institución opere bajo las denominaciones “militarizada”, “castrense” o cualquier otra que haga referencia a un modelo educativo de carácter militar.

Advirtió que las escuelas que incumplan esta disposición enfrentarán consecuencias legales.

“Donde exista el incumplimiento de esta disposición, se procederá conforme a la ley; se suspenderán sus actividades, se iniciarán los procedimientos para su clausura o regularización y se protegerá en todo momento el derecho de las y los estudiantes a continuar sus estudios”, señaló.

Añadió que las instituciones también deberán entregar la documentación escolar de sus alumnos y reembolsar los pagos que las familias hayan realizado, con el fin de garantizar la continuidad de sus estudios.

El titular de la SEP sostuvo que la educación debe formar personas “libres, críticas, solidarias y capaces de construir una sociedad más justa y en paz”, y afirmó que la Nueva Escuela Mexicana está basada en el diálogo, la cultura de paz, el pensamiento crítico y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno de México de garantizar que niñas, niños y adolescentes estudien en espacios seguros y libres de cualquier forma de violencia.