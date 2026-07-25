Partido Sinaloense exige justicia a dos años del homicidio de Héctor Cuén

El Partido Sinaloense exigió celeridad a las investigaciones por la muerte de su líder fundador Héctor Melesio Cuén Ojeda, a dos años de haber sido asesinado a balazos en la finca donde habría sido secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada, a las afueras de Culiacán.

A través de un posicionamiento, el Partido Sinaloense dejó en claro que la ausencia de avances, profundiza la desconfianza hacia las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

“A dos años de su muerte, nuestro llamado a la justicia sigue firme y permanente. Lamentablemente, no ha habido avances claros por parte de las autoridades sobre su caso; por el contrario, se han tomado decisiones que profundizan la incertidumbre y debilitan la confianza ciudadana en el acceso a la justicia”, expresaron.

Cuén Ojeda fue asesinado el 25 de julio de 2024, en la finca de donde se habrían llevado a “El Mayo” Zambada. Sin embargo, uno de sus asistentes llevó el cuerpo hasta una gasolinera, donde simularon un asalto a balazos, después condujo hasta una clínica particular donde fue declarado sin vida.

Pero después de una carta de Ismael Zambada, se confirmó que había estado en la reunión entre “Los Chapitos” y “El Mayo”, donde le quitaron la vida, lo que provocó la remoción de la fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, al comprobarse un montaje para encubrir la verdad.

En el mismo posicionamiento, el Partido Sinaloense pidió atender otros casos generados a raíz de esa fecha, en que comenzó un incremento de la violencia, provocado por los enfrentamientos entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, en Sinaloa.

“Nuestra exigencia de verdad y justicia no solo es por Héctor Melesio Cuén, sino también por todas las víctimas de la violencia en Sinaloa. Su memoria nos obliga a seguir alzando la voz frente a la impunidad y a no normalizar el dolor que vive nuestra sociedad”, exigieron.

Actualmente, la investigación por la muerte de Héctor Melesio Cuén se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República, quien atrajo el caso luego de comprobarse el montaje y el estancamiento del caso en la fiscalía local.