Onda de calor afectará a 17 estados con temperaturas de hasta 45 °C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este viernes 24 de abril de 2026, el cual prevé una onda de calor.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos, Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste).

Así como en San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y noreste).

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas máximas este 24 de abril de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Tamaulipas (centro y suroeste), San Luis Potosí (centro, este y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y centro), Campeche (oeste y noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla (norte y suroeste), Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Recomendaciones ante las altas temperaturas

¡Cuídate y protégete de las altas temperaturas! Por ejemplo, evita la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Aquí algunas recomendaciones para ti y tu familia:

Viste con ropa holgada y de colores claros.

No realices actividades físicas intensas bajo el sol.

Hidrátate permanentemente; toma agua y al tiempo, aunque no tengas sed.

Come alimentos frescos, frutas y verduras.

Utiliza protector solar, mínimo FPS15.

Ponte lentes de sol, gorra y/o sombrero.

Evita consumir bebidas alcohólicas.

No permanezcas en un vehículo con las puertas cerradas.

Jamás dejes en un vehículo al sol, a bebés, niñas, niños, personas adultas mayores o personas en condición de discapacidad.

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JCS