Lidera ATDT nominaciones de Latam en Premios WSIS 2026

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) recibió cinco nominaciones en los Premios World Summit on the Information Society (WSIS) 2026, liderando a la región de América Latina y demostrando su capacidad de desarrollar soluciones propias para el bienestar social.

Este premio, organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas, representa el principal reconocimiento internacional en tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo.

En esta edición participaron 360 proyectos de más de 50 países y México obtuvo nueve nominaciones de las cuales cinco pertenecen a la ATDT.

Los proyectos reconocidos cubren áreas estratégicas como conectividad, formación en inteligencia artificial, gobierno digital e inclusión digital.

A detalle, se trata de Nube MX dentro de la Categoría 2 Infraestructura para la información y comunicaciones; el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial que se ubica en la Categoría 4 Desarrollo de capacidades; Llave MX que compite en la Categoría 7 Gobierno Digital, así como el Centro de Procesamiento de Imágenes Satelitales que se colocó en la Categoría 7 Ciencia Digital.

También participa el proyecto Acceso Digital a Servicios Gubernamentales en Lenguas Indígenas en la Categoría 8 Cultural.

"Estas nominaciones consolidan el objetivo de la ATDT de generar autonomía tecnológica y desarrollar soluciones propias enfocadas en el bienestar social y mejorar la interacción del gobierno con la ciudadanía", afirmó el organismo.

Destaca que, a nivel global, la mayor cantidad de nominaciones se concentran en Asia, seguida de África y América Latina está en tercer lugar.

México es el país de la región con la cifra más alta de nominaciones individuales y se coloca en sexto lugar en la lista total.

Los proyectos ganadores serán elegidos a través de una votación internacional y se darán a conocer en el Foro WSIS 2026, a celebrarse en julio en Ginebra, Suiza.