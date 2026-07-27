Caen la esposa del edil de Temoac asesinado y su mando policial por extorsión

Autoridades federales y estatales asestaron un golpe a la estructura gubernamental y delictiva del municipio de Temoac, Morelos, al detener a dos servidores públicos de esa demarcación por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.

El fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó la captura de Marisol Romero Zamora, esposa del presidente municipal, y de Geovany Emanuel González Morellano, titular de la policía municipal de Temoac.

A través de un comunicado, la representación social detalló el marco operativo bajo el cual se ejecutaron las aprehensiones.

"Como parte de las acciones permanentes de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión, hoy fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de Marisol “N” y Geovany Emmanuel “N”, ambas personas funcionarias públicas del municipio de Temoac", puntualizó.

Geovany Emanuel González era titular de la policía municipal de Temoac. Especial

Las autoridades señalaron que ambos imputados quedarán bajo el resguardo del Poder Judicial para determinar su situación jurídica.

"La mujer y el hombre detenidos serán puestos a disposición de un juez especializado para que respondan a las investigaciones integradas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI)", agregó el boletín.

Las indagatorias vinculan a los detenidos con la red criminal conocida como "Los Aparicio" (o "Los Huazulco"), grupo con control territorial e influencia política en la región oriente de Morelos.

Dicha organización fue fundada por Arturo Romero Aparicio, alias "El Cachibombo", padre de Marisol Romero y exsuegro del edil Valentín Lavín Romero, quien fuera asesinado anteriormente.

Romero Aparicio permanece recluso desde 1994 y ha recorrido diversos centros penitenciarios de Morelos, Estado de México y Puebla —donde mantuvo control penitenciario durante 16 años hasta su traslado a Tepexi en 2020—. Recientemente, el presunto líder criminal fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 13 en Miahuatlán, Oaxaca.