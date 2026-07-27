Jirafa muere asfixiada en Zoológico de León

Una jirafa reticulada falleció este domingo en las instalaciones del Parque Zoológico de León tras sufrir un accidente en su área de exhibición.

La institución confirmó el deceso e informó que ya se ha iniciado una investigación formal para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos y determinar las causas definitivas del fallecimiento del ejemplar.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades del recinto, el accidente ocurrió cuando el animal intentó alcanzar vegetación que se encontraba ubicada fuera de los límites de su espacio.

Durante este intento, el ejemplar quedó atorado en el perímetro de su área de exhibición, lo que provocó que posteriormente cayera al suelo, situación que desencadenó su muerte.

Tras registrarse el percance, el personal médico veterinario acudió al sitio para brindar atención y realizar las primeras evaluaciones.

Como diagnóstico preliminar, los especialistas consideraron que el fallecimiento pudo haber sido provocado por una broncoaspiración de contenido ruminal derivada de la caída y del esfuerzo realizado por la jirafa al quedar atrapada.

Sin embargo, la administración del zoológico precisó que esta hipótesis médica deberá ser confirmada formalmente mediante la necropsia de ley y los estudios complementarios correspondientes.

Debido a esto, las autoridades remarcaron que la causa oficial de la muerte aún se mantiene sin determinar de forma definitiva hasta contar con los dictámenes de laboratorio.

Ante la gravedad del acontecimiento, la Dirección Técnica Operativa del Zoo León procedió a la apertura inmediata de una investigación interna.

Este procedimiento tiene como objetivo reconstruir minuciosamente la secuencia de los hechos, identificar los factores de riesgo o fallas que contribuyeron al accidente y establecer, en su caso, las medidas correctivas e institucionales a las que haya lugar.

En los últimos meses han muerto en el Zoológico de León diferentes animales, como monos araña, 24 borregos atacados por perros e incluso, un pingüino que quedó atrapado en una tubería.

Esto se suma a que apenas el pasado viernes, Rebeca González Pasini renunció a la Presidencia del Consejo Directivo del Zoológico, mientras que la directora del Zoo, Diana Karen Casillas, tomará incapacidad por maternidad.