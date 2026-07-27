Impulsa el Partido Verde en CDMX iniciativa para incorporar la enseñanza sobre bienestar animal

El Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley General de Educación el bienestar y cuidado animal dentro de los programas de estudio de educación ambiental.

La propuesta legislativa busca una educación permanente enfocada en la formación de valores desde la infancia. El coordinador de la bancada ecologista y dirigente de dicha fuerza política en la capital, Jesús Sesma, fundamentó la propuesta en la necesidad de combatir de raíz el abandono y la violencia que padecen millones de animales en el país.

"En el Partido Verde creemos que construir una sociedad más respetuosa con los animales comienza en las aulas. Enseñar desde la infancia el valor de la vida y el cuidado de los seres sintientes permitirá formar ciudadanos más responsables, solidarios y comprometidos con su entorno", enfatizó el legislador.

La reforma contempla que la empatía, la responsabilidad y la protección hacia los seres sintientes formen parte del marco formativo de niñas, niños y adolescentes en todo el sistema educativo nacional.

Según lo expuesto en el proyecto, la carencia de contenidos obligatorios en el plan de estudios vigente limita la capacidad del Estado para consolidar una cultura de respeto ambiental, por lo que la modificación legal plantea erigir a las aulas en el eje preventivo central contra el maltrato animal.