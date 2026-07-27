Madres buscadoras ingresan a finca donde les reportaron restos calcinados

Tras días que les denunciaran un presunto crematorio clandestino y de presionar a las autoridades para que les brindaran acompañamiento, Madres Buscadoras de Jalisco acudieron a una finca en Ayutla, donde les reportaron restos calcinados.

En el lugar, que parecía abandonado, dialogaron con el dueño, quien les aseguró que los restos encontrados corresponden a animales que él mismo quema y muele para utilizarlos como alimento para ganado y fertilizante para plantas.

Yo vengo y estoy calcinando estos restos constantemente. Hace tres días acabo de calcinar, pero en los videos que tenemos no hay ceniza en el bote, no está quemado el bote. Sabemos que es mentira, que es una simulación", resaltó Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

En el lugar encontraron restos aparentemente de animal en un tambo y otros tirados.

Ni humo ni quemado. Es verdad, no tiene humo; debería estar muy quemada la lámina. ¿Dónde estarían quemando esto?, ¿dónde se quema? Esa es la pregunta ahora, porque aquí no", añadió.

Las buscadoras señalaron que las fotografías que tenían del sitio, a través de un anónimo, y lo que encontraron este sábado no coinciden: "Estos nada que ver con las fotografías que tenemos, nada que ver. Estos son huesos muy grandes; los hubiéramos reconocido en las fotografías".