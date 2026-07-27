Ayúdanos a encontrar a Douglas Ricardo Mafra Pérez; tatuaje de serpiente lo identifica

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un boletín de urgencia para localizar a Douglas Ricardo Mafra Pérez, de 36 años de edad, quien fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el pasado 17 de julio de 2026 en la colonia Loma Linda, municipio de Naucalpan de Juárez.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el reporte de desaparición fue presentado el 21 de julio de 2026. La autoridad informó que Douglas Ricardo Mafra Pérez mide 1.65 metros, es de complexión delgada, tez blanca, cabello negro y ojos café oscuro pequeños. Como señas físicas también presenta bigote grueso y barba de candado.

Entre las características particulares que podrían facilitar su identificación destacan una cicatriz en el brazo izquierdo, una cicatriz queloide abultada en la espalda, una cicatriz poco visible en la nariz y un tatuaje de una serpiente en el antebrazo derecho.

Al momento de su desaparición vestía una playera blanca con letras color café y un pantalón de mezclilla azul.

La Fiscalía del Estado de México solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización. Quienes cuenten con datos sobre su paradero pueden comunicarse al programa ODISEA al teléfono (722) 283 20 12 o a la Lada sin costo 800 89 029 40.