Asaltos en carreteras de Hidalgo dejan tres mujeres heridas de bala

Tres mujeres heridas de bala, entre ellas una niña de dos años, fue lo que dejaron dos robos con violencia ocurridos en carreteras de Hidalgo.

Un primer incidente se reportó en la carretera que comunica a la cabecera municipal de Zempoala con la localidad de San Agustín Zapotlán.

Al transitar por esa vialidad, la conductora de un auto particular fue interceptada por los ocupantes de un vehículo que le dispararon en varias ocasiones para que se detuviera.

No obstante, la mujer actuó rápido y hecho en reversa hasta llegar a un puesto de comida de San Agustín, donde pidió ayuda, ya que una de las balas lesionó una de sus extremidades superiores, por lo que fue trasladada a un hospital en Ciudad Sahagún.

Asaltan a familia de comerciantes

El segundo caso ocurrió sobre la carretera Arconorte a la altura de la caseta de Apaxco, en dirección a Querétaro, donde acuerdo con los reportes, una familia —dedicada al comercio y originaria de la comunidad de Huitel en el municipio de Tezontepec de Aldama— viajaba a bordo de una camioneta cargada con verdura cuando una llanta se dañó, lo que obligó al conductor a detenerse sobre el acotamiento para realizar el cambio.

Fue ese instante en el que dos sujetos armados y con el rostro cubierto salieron de entre la maleza y abrieron fuego contra la unidad, donde permanecían la esposa del conductor, su nuera y la menor.

Como resultado del ataque, Erika “N” recibió un impacto de bala en el brazo derecho, mientras que la niña fue lesionada en la cadera.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon del lugar con dos teléfonos celulares y aproximadamente 20 mil pesos en efectivo.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por ninguno de los dos casos.

JCS