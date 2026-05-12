Detienen a mandos policiales en Hidalgo acusados de nexos con delincuencia

Autoridades estatales y federales ejecutaron este martes un operativo en distintos puntos de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, que dejó como resultado la detención del director de Seguridad Pública Municipal, el subdirector de la corporación y un expolicía municipal, quienes son investigados por presuntos vínculos con actividades delictivas en la región.

La intervención fue encabezada por el Gabinete de Seguridad de Hidalgo, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, derivado de denuncias y labores de inteligencia que permitieron integrar una carpeta de investigación y obtener órdenes de aprehensión contra los señalados.

Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron cateos en diversos inmuebles del municipio, incluidos espacios relacionados con la corporación policiaca.

Durante las acciones fueron asegurados indicios que serán incorporados a las investigaciones ministeriales.

En un comunicado, el gobierno municipal confirmó el operativo y el aseguramiento de los tres exintegrantes de la corporación.

La alcaldesa Ana María Rivera señaló que la administración local brindó facilidades para el desarrollo de las investigaciones y manifestó disposición para colaborar con las autoridades competentes.

La presidenta municipal afirmó que desde el inicio de la actual administración se otorgó respaldo institucional al director de Seguridad Pública y a su equipo de trabajo con el objetivo de fortalecer la seguridad en el municipio; sin embargo, sostuvo que el ayuntamiento mantendrá una postura de respeto a las investigaciones y no encubrirá posibles actos fuera de la ley.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre los delitos específicos que se imputan a los detenidos ni sobre el avance jurídico del caso.

JCS