135 años de la SICT: El motor que conecta a México celebra su transformación

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) celebró su 135 aniversario, consolidándose como un motor de transformación y progreso para el país.

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la dependencia, aseguró que la labor de esta institución trasciende la mera ejecución de obra pública.

"Celebramos mucho más que metros cuadrados construidos o kilómetros recorridos; celebramos la voluntad de unir destinos, acercar comunidades y construir bienestar", declaró en un mensaje compartido por redes sociales.

Para Esteva Medina, la infraestructura es una herramienta de equidad social y afirmó que todo proyecto nace de una convicción que se materializa en acciones concretas, las cuales dan esperanza a la ciudadanía.

"El camino no sólo nos lleva a un lugar; el camino también nos transforma. El camino es destino cuando cada paso representa progreso, diálogo y esperanza compartida", agregó.

El secretario también explicó que la visión actual de la SICT se centra en el compromiso, el trabajo y una visión de país que busca la integración de todas las regiones de México.

Añadió que parte fundamental de estos 135 años de historia son los trabajadores que han formado parte de la institución.

"Gracias por ese legado que nos dan y que ahora nos corresponde construir, reafirmar, consolidar y transformar para los que vienen después de nosotros", resaltó.

Por último, se comprometió a que la dependencia siga siendo estratégica para el futuro de la nación.