Buque-escuela español llega a tierras jarochas

El puerto de Veracruz recibe esta semana al Buque-Escuela Juan Sebastián de Elcano, uno de los símbolos más emblemáticos de la Armada Española y referente mundial en formación naval.

El Embajador y Navegante, como es conocido, permanecerá atracado del 31 de marzo al 5 de abril, en el marco de su XCVIII Crucero de Instrucción, trayendo consigo una tradición de casi 100 años y la oportunidad de acercarse a la historia marítima de España.

La travesía, iniciada en Cádiz el pasado 10 de enero, cuenta con la participación de 73 guardiamarinas, quienes recorren 11 puertos internacionales como parte de su formación profesional y humana. El buque también cumple la misión de fortalecer la presencia exterior de España en cada puerto visitado.

En 2025, el buque fue muy mencionado por haber tenido a bordo a la princesa Leonor de España durante 140 días.

Y FRAGATA FRANCESA A COZUMEL

La fragata de Defensa e Intervención Amiral Ronarc’h, de la Marina Nacional Francesa, llegó ayer a las instalaciones del muelle de Punta Langosta, Cozumel, Quintana Roo.

La Secretaría de Marina informó que se trata de una visita logística, para su avituallamiento, coordinaciones operativas, así como descanso de su personal, por lo que se tiene estimado que zarpe el 2 de abril.

Cuenta con una eslora de 121.6 metros, calado de 6.3 metros y manga de 17.7 metros y una dotación conformada por 17 oficiales, 85 marineros y 29 contramaestres.

-Raúl Flores Martínez

VELEROS DESAPARECIDOS ESTABAN CERCA DE CUBA

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) confirmó la localización de dos veleros que habían sido reportados como no arribados tras zarpar de Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba, el pasado 20 de marzo.

El hallazgo se concretó luego de varios días de rastreo en altamar por elementos del componente de Búsqueda y Rescate (SAR).

De acuerdo con información de la institución naval, una aeronave de la Armada de México detectó ambas embarcaciones a unos 148 kilómetros, cerca de 80 millas náuticas, al noroeste de territorio cubano, en una zona donde se había concentrado la búsqueda.

Las naves, identificadas como Friendship y Tiger Moth, transportaban ayuda humanitaria y eran tripuladas por nueve personas de distintas nacionalidades. Su llegada estaba prevista entre el 24 y el 25 de marzo, pero la falta de contacto encendió las alertas y activó un operativo bajo protocolos internacionales de salvamento marítimo.

Fue hasta el 27 de marzo cuando un avión tipo Persuader logró ubicar los veleros y confirmar su identidad. Tras el avistamiento, personal naval estableció comunicación con el capitán de una de las embarcaciones, quien reportó que todos los tripulantes se encontraban en condiciones estables.

El retraso obedeció a condiciones meteorológicas adversas, en particular rachas de viento que dificultaron la navegación y obligaron a disminuir la velocidad de avance.

Luego de establecer contacto, las autoridades mexicanas notificaron a los países de origen de los tripulantes sobre la situación. Asimismo, se dispuso el acompañamiento de una unidad de superficie de la Marina para garantizar un arribo seguro a costas cubanas, con un punto de encuentro previsto en el transcurso de ayer.

-Raúl Flores Martínez

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