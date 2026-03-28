Sheinbaum recuerda a Trump que se llama Golfo de México no de América

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum le recordó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump que no se llama Golfo de América, sino Golfo de México.

Al encabezar las entregas de Apoyo Plan Frijol en Sombrerete, Zacatecas, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, consultó a los asistentes cómo se llamaba el Golfo de México. De tal manera, corrigió al Mandatario estadounidense quien reveló una conversación telefónica con ella donde le compartió su intención de hacer el cambio de nombre y la sorpresa de la mandataria mexicana.

No hay conflicto con EU

La jefa del Ejecutivo aclaró que no existe un conflicto con Estados Unidos, además de reiterar su respaldo hacia los connacionales que viven en dicho país.

“Y no es conflicto, ni mucho menos, ni queremos nosotros ningún problema con el Gobierno de Estados Unidos. Queremos a nuestros hermanos que viven allá, los defendemos y, pero ayer otra vez dijeron que el Golfo se llamaba Golfo de América ¿Cómo se llama el Golfo? (De México gritaron los asistentes) ¿Golfo de…? ¡Golfo de México! (gritaron)”, manifestó.

Campaña para promover el frijol

Ante productores de frijol, la titular del Ejecutivo destacó que el país logró la autosuficiencia del frijol y se comprometió a hacer una campaña en el país para promover sus bondades. Recordó que para un sector racista en Estados Unidos se llama a los mexicanos “frijoleros”, lo cual debe ser un orgullo ser productor de dicho alimento.

“Entonces, vamos a hacer una campaña en todo el país para difundir las bondades de comer frijol. Allá del otro lado, llegaron a decirnos frijoleros, ¿Cierto o no? Pues a mucha honra somos frijoleros”, enfatizó. *bb