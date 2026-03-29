Sancionan al exgobernador de BC Jaime Bonilla por violencia política

Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California y comisionado nacional del Partido del Trabajo en la entidad, fue sancionado por violencia política en razón de género debido a expresiones dirigidas contra la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El Tribunal de Justicia Electoral de BC resolvió imponer a Jaime Bonilla una amonestación pública, inscripción en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en materia de violencia política de género, así como la obligación de cursar capacitación en perspectiva de género.

La sanción deriva de las declaraciones que Bonilla realizó cuando se desempeñaba como legislador, en las que señaló a Ávila y a su exesposo de presuntos actos de corrupción, sin presentar evidencias o denuncia formal.

El tribunal colegiado determinó que los señalamientos de Bonilla hacia la mandataria constituyeron una agresión directa basada en condición de género, por lo que impuso las sanciones.

La sanción ocurre en la misma semana que Bonilla fue vinculado a proceso por peculado, abuso de autoridad, uso ilícito de facultades y atribuciones, presuntamente cometidos durante su administración al frente de BC.

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