Pa’l Norte vibra con fuerza: Paty Cantú, The Warning y Mijares encienden la segunda jornada

Miles de personas disfrutaron de la segunda jornada del Festival Tecate Pa´l Norte, que se realiza este fin de semana en el Parque Fundidora de esta ciudad.

Miky Huidobro, Simple Plan, Nothing but Thieves y el exitoso trío de The Warning fueron parte de las primeras actuaciones del día, como Paty Cantú.

No fue cosa de Suerte sin la energía de Paty Cantú que pegó como Goma de mascar en el ánimo de la concurrencia que se dio cita a su presentación.

La artista salió al escenario Tecate Light vestida con un pantalón negro de campana, una blusa blanca de volante abullonado en su parte inferior y gafas oscuras.

La artista se confesó emocionada de estar por primera ocasión en el festival.

Corazón bipolar fue otro de los temas de su set que pudieron gozar los asistentes que acudieron desde temprana hora al evento que ya es uno de los festivales de música más importantes del país.

Elena Rose. Fotos: Cortesía Pa’l Norte

A través de la magia del video, Cantú tuvo como invitado al español Alejandro Sanz en el tema Cuenta pendiente.

La cantante realizó un cambio de vestuario para lucir un pantalón negro con adornos colgantes de peluche, una playera negra sin mangas y un blusón blanco encima, así como una boina.

Esta canción es para los masoquistas”, señaló antes de El voluntario que originalmente canta junto a Pepe Madero.

El artista regio envió un mensaje grabado a la concurrencia disculpándose por no estar presente. “Pero ahí les dejo a mi amiga Patricia”, expresó.

El ambiente fue subiendo de nivel y para ese punto el público ya estaba bien animado.

Luego, Paty tuvo como invitada a Daniela Spalla con quien unió su voz en la canción Valiente.

Por besarte fue otro de los temas del repertorio. En total, la mexicana tuvo tres cambios de vestuario en su show al que también llegó la presencia de Bruses, otra invitada.

Afortunadamente no eres tú y Suerte fueron los últimos temas de su presentación que concluyó a las 16:03 horas.

Muchísimas gracias, Pa’l Norte. Gracias por estar aquí, los amo”, dijo antes de despedirse.

REGIAS EXITOSAS

El estilo lleno de energía de The Warning también se hizo presente en el encuentro musical.

El trío salió a escena a las 16: 40 horas para abrir su show con Sick.

La banda mexicana de hard rock, originaria de Monterrey, actuó en el escenario Tecate Light.

Pa´l Norte, qué bonito verlos de nuevo”, expresó la vocalista, Daniela Villarreal, antes de cantar Qué más quieres.

La música de las hermanas Villarreal Vélez emocionó a la audiencia que las conoció gracias a que se volvieron un fenómeno viral con el cóver Enter Sandman, de Metallica.

Las chicas invitaron a Paty Cantú, quien también estuvo momentos antes en ese mismo escenario para una pequeña intervención.

La baterista, Paulina Villarreal, presentó el tema Ego, que resonó en el ambiente al igual que la siguiente rola, Disciple.

Qué bonito cantan”, gritó Daniela ante la jubilosa respuesta de sus fanáticos. La siguiente canción fue Sharks.

La rubia, la morena y la pelirroja dejaron el alma en el escenario con su estilo que resonó en la 14 edición del festival que se realiza en Nuevo León y es uno de los más esperados cada año.

La recta final comenzó a vislumbrarse con Hell You Call A Dream y Evolve.

Daniela dijo a la concurrencia que quería plasmar la imagen de los presentes en su memoria y confesó que es muy bonito cantar en su propia tierra.

Las artistas también cantaron Kerosene, su más reciente sencillo.

El adiós llegó con Automatic Sun, a las 17:29 horas.

Paty Cantú

LLENO DE AMOR

El soldado del amor, Manuel Mijares, puso a cantar a los asistentes del festival sus éxitos que han marcado a generaciones.

El artista actuó en el escenario Tecate Light, la noche de ayer.

Salió a escena a las 20: 48 horas y su primer interpretación fue Soldado del amor, que le ganó ese mote entre sus fans desde los 90.

Buenas noches, Monterrey. Gracias al Festival Pa’l Norte y aquí seguimos”, dijo a forma de saludo a la concurrencia.

Otros de los temas que incluyó en su repertorio fueron Bella y Para amarnos más.

Para su encuentro con los fans congregados en las instalaciones del Parque Fundidora lució un saco blanco, pantalón negro, gafas del sol y una mascada en negro con vivos blancos.

La canción con la que despidió su breve show fue Uno entre mil a las 21:00 horas.

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