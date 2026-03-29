Jesús y los dogmas en Semana Santa

Mientras las iglesias católica, ortodoxa, anglicana y evangélicas conmemoran la Semana Santa para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, otras corrientes religiosas predican pasajes del Nazareno que resultan disímbolos de la tradición mayoritaria.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones, afirma que, tras resucitar, Jesús estuvo en América, donde también predicó el Evangelio antes de ascender al cielo.

Esta creencia se narra en el Libro de Mormón que, al igual que la Biblia, es utilizado en las enseñanzas de esta comunidad religiosa con presencia en Estados Unidos, México y Sudamérica.

Según esta doctrina, Jesús descendió del cielo en el continente americano, se identificó como el Salvador y mostró las marcas de la crucifixión a los habitantes.

Los mormones interpretan las palabras de Jesús en Juan 10:16 sobre tener “otras ovejas que no son de este redil” como una referencia directa a los pueblos de América.

Este relato es fundamental para su fe, al considerar al Libro de Mormón como “otro Testamento de Jesucristo” que complementa a la Biblia.

De acuerdo con los mormones, la presencia de Jesús en el continente americano representa el amor universal de Cristo por todas las naciones y la unificación de sus seguidores en todo el mundo.

“He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo; y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio”, se lee en el capítulo Nefi (11:10-11) del Libro de Mormón.

“Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo; pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo”.

Según el relato, Cristo sanó a los enfermos, bendijo a los niños y ordenó líderes, dejando un testimonio de su resurrección.

VISIONES SOBRE LA DIVINIDAD

Existe una diferencia sustancial entre los mormones y las denominaciones cristianas tradicionales respecto a la naturaleza de Dios.

Mientras católicos, ortodoxos y evangélicos creen en la Santísima Trinidad como un solo Dios manifestado en tres personas, los mormones consideran que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres distintos.

Bajo esta visión, el Padre y el Hijo poseen cuerpos físicos, mientras que el Espíritu Santo es un personaje de espíritu que actúa en armonía con ellos.

Esta perspectiva contrasta también con las creencias de los Testigos de Jehová, quienes consideran que Dios es uno solo y que Jesús es su hijo pero no es Dios, viendo al Espíritu Santo como una fuerza divina impersonal.

En tanto, los Testigos conmemorarán la muerte de Jesús el 2 de abril en sus Salones del Reino, en una ceremonia donde generalmente sólo los llamados “ungidos” participan del pan y el vino.

Para esta comunidad, este evento es la única celebración ordenada por la Biblia, rechazando festividades como la Navidad o el Viernes Santo.

EL ISLAM Y EL REGRESO DE JESÚS

Al igual que en el cristianismo, el Islam sostiene que Jesús, denominado el profeta Isa Ibn Mariam, regresará al final de los tiempos.

El Corán y la escatología islámica señalan que Jesús descenderá para derrotar al falso mesías o Al-Dajjal (el Anticristo) en la puerta de Ludd, cerca de Tel Aviv, marcando el inicio de una era de paz y justicia.

“Y ciertamente él (Jesús) es un conocimiento (o presagio) de la Hora (del Juicio). Así que no duden de ella y síganme. Este es el camino recto”, dice el versículo 61 de la Sura 43 del Corán.

Los musulmanes chiitas creen que este regreso ocurrirá junto al imán Mahdi, una figura mesiánica, hijo del imán número 11, nacido en el 869, que actualmente se encuentra en “ocultación divina” y cuya aparición precederá a la segunda venida de Cristo.

Por su parte, los musulmanes sunitas creen que el Mahdi nacerá en el futuro, siendo descendiente del profeta Mahoma.

“¿Cómo serán ustedes cuando el hijo de María, Jesús, descienda entre ustedes y su líder, imán sea uno de ustedes, el Mahdi?”, se lee en la colección de Hadices Sahih al-Bujari, 3449; Sahih Muslim, 155, de los dichos y hechos del profeta Mahoma.

Aunque las ramas sunita y chiita difieren sobre el origen del Mahdi, los primeros creen que nacerá en el futuro y los segundos que es un imán oculto desde el siglo IX, ambas coinciden en su papel restaurador.

En el Islam, el descenso de Jesús entre los creyentes es visto como un presagio del Juicio Final.

SEMANA SANTA

Católicos, anglicanos, cristianos-evangélicos, celebran la Semana Santa conmemorando la pasión, muerte y resurrección de Cristo, tendiendo la Pascua cristiana como el pilar de su fe.

En tanto, los Testigos de Jehová conmemorarán el próximo jueves 2 de abril la Muerte de Jesús en sus lugares de reunión denominados Salones del Reino.

Ese día, los Testigos inician y terminan su encuentro con canciones y oraciones y un discurso sobre el significado de la muerte de Jesús y el beneficio de su sacrificio.

Generalmente, sólo aquellos que se identifican como “ungidos” con esperanza celestial, es decir, quienes cumplen fielmente con su doctrina, participan del pan y el vino, conforme a sus creencias sobre el nuevo pacto.

Los Testigos consideran este evento como la única celebración para conmemorar ordenada por la Biblia relativa a Jesús, no así la Navidad o el Viernes Santo.