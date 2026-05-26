CBP frustra tráfico de armas hacia México; decomisa arsenal oculto en puerta de auto

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que interceptó un lote de armas de fuego que cruzaba la frontera de California a Mexicali, en Baja California, un ciudadano estadunidense de 35 años de edad.

Cuando el individuo conducía rumbo a México por la garita del oeste Calexico, agentes aduanales caninos alertaron sobre algo sospechoso en el vehículo.

El auto modelo 2014 que conducía el sospechoso fue referido a una inspección detallada, donde inspectores aduanales localizaron un falso fondo en una de las puertas. Al retirar la tapa de esa puerta, los agentes encontraron seis armas de fuego cortas, 12 cargadores y mil 895 municiones.

“Gracias a su vigilancia y dedicación, nuestros agentes descubrieron y confiscaron varias pistolas, cartuchos y municiones ocultas que se dirigían ilegalmente a México antes de que pudieran llegar a manos de organizaciones criminales”, afirmó el director de las garitas de Calexico, Roque Caza.

El detenido fue entregado para un proceso judicial federal. Las armas y el vehículo fueron confiscados.