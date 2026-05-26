Aseguran droga y arsenal durante cateo en pensión vehicular de Tapachula

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron 687 paquetes de droga, 147 armas cortas, 18 granadas, cuatro armas largas y cargadores para armas cortas en la pensión vehicular La Cascada, en el municipio de Tapachula.

El aseguramiento se logró durante un cateo en el inmueble realizado por integrantes del Ejército Mexicano, la Agencia de Investigación Criminal y la Guardia Nacional, luego de conocerse que en el lugar había personas encapuchadas y armadas; sin embargo, no hubo detenidos.

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional recibieron una denuncia sobre la presencia de personas armadas dentro del inmueble, ubicado sobre la carretera internacional costera, ruta 200, tramo Tapachula-Viva México.

El inmueble, el narcótico y el material bélico asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de transporte de cocaína y acopio de armas de fuego, hasta resolver conforme a derecho corresponda.