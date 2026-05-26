Vinculan a proceso a sujeto acusado de matar a su propia madre tras una discusión

La Fiscalía del Estado de Jalisco obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de un hombre por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio en agravio de su propia madre.

Los hechos ocurrieron a mediados del presente mes de mayo en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Colinas de la Normal en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con las indagatorias, el pasado 13 de mayo se registró una discusión entre el imputado y la víctima.

Durante el suceso, el presunto agresor al parecer utilizó un arma punzocortante para lesionar de manera mortal a la víctima.

Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, en su calidad de primeros respondientes, arribaron al sitio tras recibir el reporte del hecho.

Al ser informados de la situación, lograron la detención en flagrancia de Dan Felipe “N”, quien fue puesto a disposición inmediata del agente del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica.

El caso fue atraído por el personal de la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, activando de inmediato el protocolo correspondiente para el esclarecimiento del hecho bajo una perspectiva de género.

Mediante la debida integración de la carpeta de investigación, esta representación social allegó los datos de prueba suficientes que presumen la participación de Dan Felipe “N” en el ilícito.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y, tras valorar los argumentos vertidos por esta representación social, dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio.

Asimismo, como medida cautelar, el juzgador impuso la prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año, fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.