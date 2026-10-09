Bloquean carretera para exigir listas de heridos y fallecidos en el penal de Mazatlán

Familiares de algunos de los internos del Centro Penitenciario El Castillo bloquearon momentáneamente la Carretera Internacional México 15, para exigir información sobre el estado de salud de sus familiares, a los que no han logrado ver después de las dos últimas riñas registradas al interior del penal ubicado al sur de Mazatlán.

Después de estar solicitando informes a la puerta del penal, los familiares decidieron salir a la carretera y bloquear ambos carriles entre Nayarit y Sinaloa, buscando ejercer presión a las autoridades.

Los familiares de los internos acusan que los tienen incomunicados, pero tienen conocimiento de que algunos se encuentran golpeados, por lo que han pedido la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

“Es una pena lo que está pasando porque adentro no debe haber armas, no debe haber cuchillos, no debe de haber nada, y no debe de estar pasando esto”, expresó Gloria, una de las manifestantes.

Las visitas canceladas por operativos de cateo de armas y contrabando. Especial

Otra de las inconformes aseguró que están enviando a todos los familiares a los hospitales o directamente al SEMEFO, porque ellos no pueden dar ningún dato sobre los internos, y están desesperados por no encontrarlos.

“Nos tienen que dar una información sobre ellos, desde ayer no sé nada de mi familiar”, expresó.

El director del penal César Ramírez Huerta, informó que las visitas continúan restringidas debido a los operativos de las autoridades, buscando armas y objetos prohibidos para evitar nuevos incidentes.

Además, las autoridades dieron a conocer que 9 de las 16 personas que resultaron lesionadas en la primera riña ya fueron dadas de alta médica debido a sus mejorías, pero el resto continúa hospitalizada debido a sus lesiones.

Mientras que la Fiscalía General del Estado confirmó haber localizado casquillos para armas cortas y armas largas dentro del penal, después de la primera riña, pero nada más fueron aseguradas dos armas calibre .9 mm.

Respecto a la segunda riña, las autoridades dieron a conocer que las dos personas murieron por heridas provocadas con armas blancas, y fueron identificados como Miguel y Carlos Adrián.

Los familiares argumentan que sus allegados permanecen incomunicados y que existen reportes de reos severamente golpeados. Especial

En menos de 24 horas se han registrado dos riñas en el Centro Penitenciario El Castillo, con un saldo de 11 internos muertos y 16 heridos, además de un menor de edad que falleció al quedar en medio del enfrentamiento.