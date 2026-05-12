Iztapalapa se coloca como la alcaldía más insegura de CDMX

En la alcaldía Iztapalapa, 71 por ciento de sus habitantes se sintió inseguro en sus calles durante el primer trimestre de 2026, esto de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este resultado, la demarcacion que es administrada por Aleida Alavez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se ubicó como la alcaldía con el porcentaje más alto en materia de percepción de inseguridad entre sus habitantes.

Pese a las cifras que compila la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), con una presunta reducción en general en la incidencia delictiva, el panorama es diferente en algunos delitos, como narcomenudeo y violencia familiar, en los que ocupa los primeros lugares a nivel municipal, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A partir del análisis elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), durante 2025 se denunciaron cuatro mil 700 casos de violencia familiar, conducta que representa un reto para la gestión de Alavez, quien ha presumido que los operativos lograron bajar la inseguridad en las calles de Iztapalapa, pero la violencia se fue al interior de las casas.

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl es una zona reconocida por las autoridades como compleja por su orografía Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Disputas territoriales

En esta materia, el panorama es preocupante, al registrarse un promedio mensual de 500 casos, aproximadamente, sin una estrategia por parte de la alcaldía para atender este fenómeno que afecta mujeres y menores de edad.

A este panorama, destacó el ONC que en Iztapalapa se concentra aproximadamente 11 por ciento de los feminicidios de la capital, lo que subraya la vulnerabilidad de las mujeres en el núcleo doméstico.

Con información inteligencia y reportes de incidencia, por cada 100 mil habitantes, la colonia que concentra la mayor actividad delictiva en Iztapalapa es Santa Martha Acatitla, con alta incidencia en robo a transeúnte, asaltos en transporte público y puntos de venta de droga.

Siguen San Lorenzo Tezonco, con disputas territoriales entre grupos delictivos, lo que eleva las tasas de homicidio doloso y robo con violencia; Lomas de Zaragoza, con altos índices de extorsión a comerciantes y asaltos a mano armada.

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl es una zona reconocida por las autoridades como compleja por su orografía, lo que facilita el robo de vehículos y el ocultamiento de infractores; mientras que en San Miguel Teotongo se registra una de las mayores concentraciones de violencia familiar y es un punto rojo para el robo a casa habitación.

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