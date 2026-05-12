Día de la Enfermería: Zoé Robledo destaca labor de 136 mil profesionales en IMSS

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó que por su labor asistencial, “las enfermeras y enfermeros son el pilar más sólido de la institución”.

A lo anterior se suma, dijo, “su participación en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades”.

En el Día Internacional de la Enfermería, Robledo Aburto sostuvo un encuentro de trabajo con representantes de este gremio, que en el Seguro Social está integrado por 136 mil profesionales de la salud.

Durante la reunión donde el funcionario hizo un reconocimiento a su trabajo, el personal de enfermería expresó la importancia de contar con espacios de diálogo y participación para fortalecer programas institucionales, particularmente en el Primer Nivel de Atención.

Asimismo, coincidieron en la necesidad de mantener mecanismos de escucha activa que permitan incorporar sus experiencias y propuestas en la toma de decisiones.

En el encuentro también se abordaron asuntos relacionados con la digitalización de los procesos de enfermería, el fortalecimiento de la seguridad del paciente, la mejora de la calidad de la atención médica y la importancia de mantener espacios de diálogo para avanzar hacia un IMSS más moderno y eficiente.

Cabe señalar que en 2024, el Seguro Social instaló una Comisión Bilateral para la implementación de la categoría de Enfermera General Clínica, por lo cual, hasta mayo de este año, el Instituto cuenta con 25 mil 993 plazas bajo esta nueva categoría en los distintos Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del país.