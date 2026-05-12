Última Hora Impreso de hoy

Día de la Enfermería: Zoé Robledo destaca labor de 136 mil profesionales en IMSS

A mayo de 2026, el Instituto ya cuenta con 25 mil 993 plazas bajo la nueva categoría de "Enfermera General Clínica", fortaleciendo la calidad médica.

Por: Patricia Rodríguez Calva

thumb
Durante el encuentro se discutió la digitalización de procesos y la mejora en la seguridad del paciente para hacer los servicios más eficientes.Fotos: IMSS

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó que por su labor asistencial, “las enfermeras y enfermeros son el pilar más sólido de la institución”.

A lo anterior se suma, dijo,  “su participación en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades”.

thumb

En el Día Internacional de la Enfermería, Robledo Aburto  sostuvo un encuentro de trabajo con representantes de este gremio, que en el Seguro Social está integrado por  136 mil profesionales de la salud.

Durante la reunión donde el funcionario hizo un reconocimiento a su trabajo, el personal de enfermería expresó la importancia de contar con espacios de diálogo y participación para fortalecer programas institucionales, particularmente en el Primer Nivel de Atención.

Asimismo, coincidieron en la necesidad de mantener mecanismos de escucha activa que permitan incorporar sus experiencias y propuestas en la toma de decisiones.

En el encuentro también se abordaron asuntos relacionados con la digitalización de los procesos de enfermería, el fortalecimiento de la seguridad del paciente, la mejora de la calidad de la atención médica y la importancia de mantener espacios de diálogo para avanzar hacia un IMSS más moderno y eficiente.

thumb

Cabe señalar que en  2024, el Seguro Social  instaló una Comisión Bilateral para la implementación de la categoría de Enfermera General Clínica, por lo cual,  hasta mayo de este año,  el Instituto cuenta con 25 mil 993 plazas bajo esta nueva categoría en los distintos Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del país.

Temas: