SEP aclara que auditoría sobre becas por 592 mdp sigue en proceso; descarta pagos sin CURP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que la auditoría relacionada con la entrega de becas por 592 millones de pesos se encuentra en proceso y que las observaciones detectadas todavía deben ser solventadas.

A través del Comunicado SEP número 324, fechado este 8 de octubre de 2026, la dependencia explicó que las observaciones derivan de una revisión realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno al Banco del Bienestar, en coordinación con la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

La dependencia precisó que se trata de una auditoría de desempeño en proceso, por lo que continúa proporcionando información y realizando las aclaraciones correspondientes para atender las observaciones.

SEP niega entrega de becas sin CURP

Respecto a la identidad de las personas beneficiarias, la SEP sostuvo que la verificación es un requisito indispensable para recibir los apoyos.

Explicó que durante 2024 la CNBB validó ante el Registro Nacional de Población (Renapo) la identidad de las personas beneficiarias antes de cada dispersión de recursos.

Excélsior / SEP

Por ello, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar sostiene que no se entregaron becas a personas sin una Clave Única de Registro de Población (CURP) registrada.

La dependencia agregó que actualmente realiza verificaciones presenciales de las familias y del alumnado beneficiario, con el objetivo de comprobar que se cumplan los criterios de elegibilidad establecidos para los programas.

¿Por qué aparecen estudiantes de escuelas particulares?

Sobre las becas otorgadas a estudiantes de escuelas particulares, la SEP explicó que los criterios de elegibilidad vigentes en 2024 permitían que una familia recibiera el apoyo cuando al menos uno de sus estudiantes estuviera inscrito en una escuela pública.

De esta manera, una familia con dos estudiantes podía ser beneficiaria de la Beca de Educación Básica aunque solamente uno de ellos estuviera inscrito en una institución pública.

La SEP señaló que esta situación se encontraba contemplada dentro de las reglas de operación aplicables al programa durante ese periodo.

La dependencia reiteró que las observaciones forman parte de una auditoría que aún está en proceso y que continuará proporcionando la información necesaria para realizar las aclaraciones y, en su caso, solventar las observaciones detectadas.