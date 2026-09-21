Más de 20 millones de estudiantes tendrán beca este año: SEP

Más de 20 millones de estudiantes de escuelas públicas contarán con una beca al cierre de este año, como parte de los programas para el Bienestar impulsados por el gobierno federal, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

El funcionario destacó que las becas buscan acompañar a los estudiantes durante su trayectoria académica, desde la educación primaria hasta el bachillerato, con apoyos destinados a favorecer su permanencia en las aulas.

Las becas para el bienestar, todas y todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria llegan con una beca bajo el brazo”, señaló Delgado, quien destacó que el programa suma 20.1 millones de beneficiarios y representa el programa social con mayor número de personas atendidas.

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) explicó que los apoyos también tienen como objetivo contribuir a que niñas, niños y jóvenes puedan continuar con sus estudios frente a las dificultades económicas que pudieran enfrentar sus familias.

En algunas entidades, agregó, los estudiantes pueden acceder a estos beneficios desde su ingreso a la escuela, con lo que se busca mantener el respaldo durante las diferentes etapas de su formación.

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Más de 700 mil jóvenes egresaron del bachillerato

Como parte de los resultados en materia educativa, Mario Delgado informó que 709 mil estudiantes egresaron de instituciones públicas de educación media superior.

El secretario destacó además que estos jóvenes concluyeron sus estudios respaldados con un certificado avalado por una universidad pública.

Con estas cifras, la SEP destaca el alcance de los programas de becas dirigidos a estudiantes de escuelas públicas y su papel dentro de las políticas federales de apoyo a la continuidad educativa.