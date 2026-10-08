Detectan fraude por 592 mdp en entrega de becas; auditoría arroja irregularidades

El gobierno federal pagó 592.3 millones de pesos en becas a 67 mil 142 beneficiarios que no pudieron ser validados al cruzar los datos con el Registro Nacional de Población, de acuerdo con la fiscalización realizada a los programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

La auditoría arroja que, aunque la validación resultó negativa, los apoyos fueron pagados.

La revisión forma parte del Informe del Resultado de la Fiscalización 2025 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que auditó programas de becas de educación básica, media superior y superior.

Además de dichas irregularidades, se detectó que, en 2024, el Banco del Bienestar no entregó 95 mil 960 tarjetas. Sin embargo, 94 mil 251 de esas tarjetas fueron reportadas como activas.

Ello, a pesar de que las normas establecen que las tarjetas deben activarse una vez que las personas beneficiarias las hayan recibido y en un plazo máximo de tres días hábiles.

Además, mil 78 cuentas asociadas con tarjetas que no habían sido entregadas aparecían activas y recibieron recursos por 8.6 millones de pesos.

En la revisión también se hallaron inconsistencias en el registro de las escuelas consideradas para recibir los apoyos, ya que en el Catálogo de Referencia figuraban mil 842 claves que no fueron localizadas en los registros de la Secretaría de Educación.

Como parte de su enfoque preventivo, la SABG reportó medidas para atender las situaciones detectadas, entre ellas la corrección de 78 expedientes bancarios, capacitación para prevenir errores en la integración de expedientes y la actualización del sistema automatizado para la entrega de apoyos.

Entregan 592 mdp a becarios fantasma; auditoría a programas del Bienestar

La revisión, parte del informe del Resultado de la Fiscalización 2025 de la Secretaría Anticorrupción.

El gobierno federal pagó 592.3 millones de pesos en becas a 67 mil 142 beneficiarios cuyos datos obtuvieron un resultado negativo al ser confrontados con el Registro Nacional de Población, de acuerdo con la fiscalización realizada a los programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez de educación básica, media superior y superior.

La revisión, parte del Informe del Resultado de la Fiscalización 2025 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), detectó además que casi 95 mil tarjetas que no fueron entregadas se reportaron como activas.

La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar se realiza de manera gradual en los planteles escolares Gemini

Lo anterior significa que, aunque los apoyos fueron pagados a los supuestos beneficiarios, al cruzar la información de esos beneficiarios contra el Registro Nacional de Población, la validación resultó negativa.

Y es que la fiscalización encontró además problemas en la entrega y activación de las tarjetas utilizadas para recibir los apoyos.

En 2024, el Banco del Bienestar no entregó 95 mil 960 tarjetas; sin embargo, 94 mil 251 de esas tarjetas fueron reportadas como activas, pese a que la normativa establece que deben activarse una vez que las personas beneficiarias los hayan recibido y en un plazo máximo de tres días hábiles.

Cuartoscuro

La auditoría detectó que mil 78 cuentas asociadas con tarjetas que no habían sido entregadas aparecían activas y recibieron recursos por 8.6 millones de pesos.

La revisión también encontró inconsistencias en el registro de las escuelas consideradas para recibir los apoyos.

En el Catálogo de Escuelas de Referencia se identificaron mil 842 claves de centros de trabajo que no fueron localizadas en los registros de la Secretaría de Educación Pública.

Además, 6 mil 500 escuelas no cumplían con los criterios de priorización establecidos.

Por otra parte, se identificaron mil 376 beneficiarios de educación básica inscritos en escuelas no prioritarias, a quienes se pagaron 8.5 millones de pesos.

La fiscalización incluyó el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez 2024, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina 2025, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Las Becas para el Bienestar forman parte de la estrategia del gobierno de México para reducir la deserción escolar. Cuartoscuro

Como parte de su enfoque preventivo, la SABG reportó medidas para atender las situaciones detectadas, entre ellas la corrección de 78 expedientes bancarios, capacitación para prevenir errores en la integración de expedientes y la actualización del sistema automatizado para la entrega de apoyos.

También se establecieron mecanismos para generar evidencia sobre el envío y recepción de los archivos de dispersión y controles para dar seguimiento a las quejas de los beneficiarios.