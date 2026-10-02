Sheinbaum anuncia decreto para que plataformas digitales bajen contenidos violentos tras ataque en escuela de Torreón

Tras el ataque en la Escuela Secundaria General Número 13, en Torreón, Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instituyó a un grupo de trabajo para exigir a plataformas digitales bajar contenido que incite a violencia, abuso o acoso.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Consejera Jurídica alista un decreto para exigir a las plataformas de redes sociales eliminar contenidos violentos.

“Para la próxima semana se prevé trabajar en un decreto, establece obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que necesiten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades competentes”, indicó.

Paramédicos de la Cruz Roja atienden el traslado de uno de los cuatro heridos, reportado como delicado, tras el ataque perpetrado en la Secundaria 13 de Torreón. Cuartoscuro

El titular de Seguridad federal expuso que el grupo está integrado por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Omar García Harfuch confirmó que el ataque fue realizado por dos hermanos exalumnos del plantel. Señaló que falleció una maestra, identificada como Nery Edith Nevárez González, quien era subdirectora del plantel. También informó que, uno de los cuatro heridos por ataque en escuela de Torreón está delicado.

Miembros de la comunidad realizan un memorial improvisado con velas y flores en honor a la subdirectora Nery Edith Nevárez González, quien falleció en el ataque a la Escuela Secundaria General Número 13 en Torreón, Coahuila. Cuartoscuro

El secretario de Seguridad anunció que se aplicarán líneas de trabajo para actuar de manera anticipada, reducir los riesgos y contar con mecanismos más eficaces de detección, acompañamiento y respuesta del contenido o conductas que puedan derivar en situaciones de violencia.

Señaló que se va fortalecer el programa ABC de las emociones con asambleas con padres de familia y también la incorporación de buzones confidenciales para la detección temprana de situaciones de riesgo, mecanismos de orientación.