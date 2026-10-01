“Vi corriendo a un profe con sangre en la cabeza"; el horror en la secundaria de Torreón

Momentos de terror se vivieron en las instalaciones de la Secundaria Número 13 de Torreón, luego de que dos jóvenes armados con machetes y petardos irrumpieran en el recinto escolar para agredir a estudiantes y docentes, dejando un saldo de una docente fallecida y tres personas lesionadas..

Kenia, estudiante de tercer año y testigo presencial de la agresión, relató los momentos de angustia que se desataron en los pasillos al ver al personal docente herido.

“Yo vi corriendo a un profe, así con toda la sangre en la cabeza, y así todo lleno de sangre y ahí fue cuando los compañeros nos dijeron que nos metiéramos”.

Reproducir La subdirectora falleció y tres personas resultaron heridos.

Ante el avance de los agresores, los propios alumnos intentaron bloquear los accesos a sus salones de clases para evitar ser atacados.

“Creo tres niños estaban en la puerta para que no pudieran entrar, ya de la nada un muchacho de los que iban para eso, quiso como romper el vidrio. A un niño que estaba cubriendo la puerta le dijeron a él que le tenía miedo, que era un bastardo y cosas así”, agregó la estudiante.

Sometimiento de los agresores y saldo trágico

En el ataque falleció Edith Narváez, de 56 años, quien se desempeñaba como subdirectora del plantel. Durante la irrupción también resultaron gravemente heridos el profesor de español Ricardo Quintana y un alumno de primer año, mientras que el director de la escuela, Gerardo Villarreal, sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Carolina Santos, encargada de la cafetería de la escuela, narró la escena al acudir al área de la dirección.

“Me regresé con el director porque todo mundo gritaba que las ambulancias. Yo ya había pedido la ambulancia y el director me dice que el profe Ricardo estaba grave también (...) Corro a la dirección y encontramos al subdirector, el profe Ricardo también cortado con el machete, su dedito cortado, macheteado su cabecita Él fue el que cayó en la dirección y la subdirectora cayó en el baño”.

Santos destacó el valor del personal de la institución para encarar y desarmar a los atacantes. “Salvaguardaron la vida de los niños, hay que reconocer porque se vieron muchos comentarios... todos los maestros, el conserje quitándoles los machetes, los cuchillos, muchos niños se brincaron la barda de la desesperación y miedo de ver tanta sangre”.

Declaraciones de la Fiscalía

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, confirmó la detención de los responsables y detalló que se trata de dos hermanos mayores de edad y exalumnos de la institución.

“Repito, todo el peso de la ley para los probables responsables de este hecho, hablo de dos, y es el primer tema que vamos a platicar. Vimos que en algunas publicaciones decían que si son dos, que son tres o cinco, que solo hay dos detenidos pero que faltan otros. A ciencia cierta les puedo decir: son dos personas, hermanos, mayores de edad, exalumnos de la institución que participaron en estos lamentables hechos”.