Tecnología para conquistar la ciudad

El diseño y la tecnología se han convertido en elementos determinantes para los conductores, Peugeot 2008 GT llega con una propuesta que busca diferenciarse por su personalidad, equipamiento y experiencia de manejo.

La SUV compacta apuesta por un diseño audaz pensado para destacar en la ciudad, acompañado de soluciones tecnológicas de última generación y una experiencia de manejo superior.

Uno de los elementos que distingue a este modelo es la incorporación del PEUGEOT i-Cockpit®, concepto que integra diferentes recursos de información y control para colocar al conductor en el centro de la experiencia. A esto se suma un panel de instrumentos digitales 3D, que aportan una lectura más intuitiva de la información durante el recorrido.

La experiencia tecnológica también se extiende a la consola central, donde se encuentra una pantalla táctil HD de 10 pulgadas, desde la que es posible interactuar con diferentes funciones del vehículo.

Sin embargo, esta propuesta no solo se limita a la tecnología, el confort también ocupa un lugar fundamental dentro de su equipamiento. Entre sus características se encuentran vestiduras de tela y piel para todos los gustos; mientras que el aire acondicionado automático contribuye a mantener una temperatura agradable dentro del vehículo.

Para los que buscan disfrutar de la conducción en distintos escenarios urbanos, la SUV incorpora un motor de 1.2 litros Turbo con 130 caballos de fuerza, una configuración orientada a ofrecer el desempeño necesario para moverse con total facilidad por la ciudad y responder en diferentes condiciones de manejo.

A esta propuesta se suma un conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), que incorporan tecnología enfocada en apoyar al conductor y elevar la seguridad durante los trayectos.

La visibilidad también recibe atención con una cámara de reversa con visión de 360° en versión GT, recurso que facilita las maniobras de estacionamiento y permite tener una perspectiva más amplia del entorno posterior.

En el exterior, el carácter de Peugeot 2008 se refuerza mediante elementos que forman parte de la identidad de la marca. Destacan sus faros Full LED de tres garras, así como los rines de aluminio bitono de 17 pulgadas, los cuales complementan el diseño de la SUV.

Otro de los elementos que aportan amplitud y luminosidad al vehículo, es el techo panorámico retráctil, una característica que permite transformar la percepción del espacio interior y sumar una experiencia diferente durante los recorridos.

Una SUV con personalidad

La nueva Peugeot 2008 ofrece una experiencia de vanguardia con su diseño, tecnología y equipamiento que están orientados a consumidores que buscan la excelencia. Está disponible en colores: blanco okénite, gris selenium y rojo elixir.

La propuesta de esta SUV ofrece perfección en cada detalle, siguiendo la firma luminosa de la marca con sus líneas refinadas, materiales de alta calidad y una nueva tecnología a bordo.

De esta manera, están apostando por una nueva forma de disfrutar la movilidad urbana, en la que cada recorrido puede convertirse en una oportunidad para experimentar una aventura diferente, sin perder esa personalidad y libertad al volante.