Suman más de 5 mil piezas arqueológicas recuperadas en dos años de gobierno de Sheinbaum: Cultura

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que fueron recuperadas 5 mil 686 piezas patrimoniales durante los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de Cultura federal expuso que en total suman más de 17 mil piezas restituidas desde 2018, como parte de la estrategia en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“En estos dos años, 5 mil 686 piezas fueron restituidas en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto implica un incremento significativo consecuente con las 12 mil piezas que recuperó desde el 2018, en el Gobierno de la Cuarta Transformación. Hoy suma 17 mil desde esa fecha, lo cual representa 10 veces más que en gobiernos anteriores, reflejo de una vocación y un compromiso distinto con nuestra memoria y patrimonio”, celebró.

La funcionaria federal presentó un informe de resultados de trabajo en Cultura en los dos primeros años de su gestión. Curiel destacó la inversión de 520 millones de pesos en 74 zonas arqueológicas y 34 museos para su conservación y mejoramiento de la experiencia de los visitantes.

En cuanto apoyos para la creación artística, la secretaria reportó un incremento del 45% en los recursos, al pasar de mil 840 millones a 2 mil 658 millones de pesos, mediante 250 convocatorias.

En la conferencia matutina asistieron alumnos de la Orquesta-Escuela Carlos Chávez, que recientemente estrenó una nueva sede oficial orientada a mejorar la infraestructura para sus jóvenes músicos.