Hermanos y exalumnos, ellos son los detenidos por ataque en secundaria de Torreón; vecinos los retuvieron

Las autoridades de Coahuila investigan el móvil del ataque en la Secundaria 13 del Ejido de la Unión, en Torreón, que dejó una maestra muerta y tres personas heridas. Sin embargo, los dos jóvenes detenidos tras la agresión afirmaron en sus primeras declaraciones que tenían “sentimientos” contra el plantel.

El ataque en la escuela ocurrió minutos después de las 8:00 horas de este jueves cuando los dos jóvenes de 18 años, quienes fueron identificados como exalumnos de la institución, irrumpieron en el lugar armados con machetes y bombas molotov, de acuerdo con el testimonio de maestros del propio plantel.

Los dos hermanos, quienes portaban vestimenta oscura, atacaron a personal administrativo y a algunos alumnos. Entre las víctimas se encuentra Leslie Edith, una maestra de la secundaria de 56 años, quien se desempeñaba como subdirectora de la institución y quien hasta ahora, es la única persona que falleció luego de la agresión con machetes.

Tras el ataque, maestros del plantel fueron los que lograron desarmar a los dos jóvenes, quienes posteriormente fueron retenidos por pobladores de la zona, quienes los arrastraron por el suelo a la espera de entregarlos a las autoridades.

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, aclaró que hasta ahora no hay un móvil claro sobre la agresión con armas blancas, pero reveló las primeras declaraciones de los dos detenidos, quienes una vez en manos de las autoridades fueron trasladados para realizarles un examen médico y determinar si estaban bajo los influjos de alguna sustancia.

En la agresión tres personas más resultaron heridas, entre ellas un maestro identificado como Ricardo Quintana, de 54 años, así como un alumno de quien su estado de salud se reporta como grave.

Retienen y golpean a detenidos por ataque

Los dos jóvenes de 18 años que perpetraron el ataque en la escuela secundaria fueron sometidos y retenidos en espera de las autoridades. Habitantes de la zona en la que se ubica la escuela los arrastraron por el suelo, al tiempo que algunos de ellos los golpeaban.

En un video que circula en redes sociales se ve a uno de los agresores sometido en el suelo y agarrándose la cabeza e instantes después una mujer se acerca y lo golpea en la cara. En tanto, el otro joven se encuentran unos metros adelante y es pateado por algunas personas y posteriormente sacado del plantel entre gritos de que ya no le peguen.

“Ya no le peguen, ya déjenlo, ya”, gritan algunas personas. “No les peguen, ya los agarraron”, se escucha después al tiempo que hacen un cerco para evitar que sigan los golpes contra uno de los agresores.