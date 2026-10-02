Niega exsenadora de Morena detención al cruzar la frontera; sólo la retuvieron 12 horas, dice

La exsenadora federal por Baja California, Alejandra León Gastélum, desmintió en video este viernes una versión acerca de que habría sido arrestada al cruzar a pie la frontera de Mexicali, Baja California, a Calexico, California, al anochecer del jueves.

“Aquí estoy, mírenme, voy a (la ciudad de) México porque es el cumpleaños de mi hija”, dijo la exlegisladora por el PT en el senado entre el 2018 y el 2024. Las autoridades estadunidenses no respondieron a lo inmediato.

León Gastélum dijo que al cruzar la frontera en horas de la tarde no fue arrestada, sino enviada a inspección secundaria, una revisión más detallada de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), donde la entrevistaron oficiales federales.

La exlegisladora dijo que cruzó a Calexico por la mañana a comprar una hamburguesa, cuando fue enviada a inspección secundaria, pero estuvo retenida durante aproximadamente doce horas.

Al salir opinó que “a todo político de Morena que cruce al otro lado (de la frontera) lo van a estar mandado a revisión, a entrevista y a investigación”.

En su video de este viernes dijo que cada vez que cruza la frontera la pasan a segunda revisión “pues por todo el tema que está pasando con Morena en Baja California. Obviamente yo no soy de ese grupo político y pues nada qué ver”.

Esta semana el Departamento del Tesoro identificó al exlegislador panista Carlos Torres Torres, como integrante de la red de Ismael El Mayito Flaco Zambada Sicairos, hijo de El Mayo Zambada y actual líder de la facción de La Mayiza del Cartel de Sinaloa.