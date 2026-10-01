Ataque en secundaria de Torreón deja un muerto; hay dos detenidos

Un trágico ataque armado en la Secundaria 13 del Ejido de la Unión, en Torreón, Coahuila, dejó como saldo la muerte de la subdirectora del plantel y tres lesionados, entre ellos un alumno que se encuentra en estado grave. El violento hecho, perpetrado por dos exalumnos, provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia y de las corporaciones de seguridad en la región.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el ataque se concentró principalmente en la zona de los baños y en el acceso principal de la institución educativa. Los atacantes, identificados como dos jóvenes de 18 años y exalumnos del plantel, que además son hermanos, ingresaron encapuchados y armados al recinto.

Los testimonios del personal docente señalan que los agresores portaban armas blancas y explosivos caseros que utilizaron durante el ataque. Los jóvenes portaban machetes, los cuales usaron directamente para agredir al personal directivo y a dos alumnos, así como bombas molotov, las cuales lograron detonar dentro de las instalaciones.

Ante el pánico generado por las detonaciones y la amenaza inminente, el personal de la secundaria actuó rápidamente para resguardar a los estudiantes y someter a los atacantes. Un profesor relató los dramáticos momentos de tensión vividos durante el operativo interno para frenar la agresión.

“Por la magnitud de lo que pasó empezamos a sacar a todos. Un profe sí lo alcanzó a agarrar, el profe Luis Carlos, que fue el que salió más dañado, pero alcanzamos a quitarle el machete y las bombas molotov”, explicó el maestro.

Detienen a los agresores; son hermanos

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó tanto la captura de los perpetradores como la identidad de la persona que murió debido a la agresión.

“Se confirma el lamentable deceso de una persona del sexo femenino, subdirectora del plantel pierde la vida”, declaró el funcionario estatal. Asimismo, el fiscal ratificó que los dos jóvenes agresores ya se encuentran detenidos y bajo custodia policial para iniciar el proceso legal correspondiente.

El fiscal del estado dijo que realizarán las investigaciones para determinar el móvil de la agresión, la cual calificó como "brutal". Agregó que los dos hermanos irrumpieron en el plantel y en su primera declaración afirmaron que tenían "sentimientos" contra dicha institución.

Gabinete de seguridad colabora en investigación

El gabinete de seguridad colabora con las autoridades de Coahuila a fin de esclarecer los hechos que llevaron al ataque en la Secundaria 13, además de contribuir en el desarrollo de las investigaciones.

"Lamentamos el fallecimiento de una integrante del personal educativo y expresamos nuestras condolencias a sus familiares, así como nuestra solidaridad con toda la comunidad educativa", indicó en su cuenta de X, antes Twitter.

El gabinete de seguridad federal confirmó la captura de dos personas, quienes fueron identificadas como las responsables de la agresión, además de tres personas lesionadas, quienes actualmente reciben atención médica.

"Las instituciones federales mantienen coordinación con las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento al caso", puntualizó.