VIDEO: Reporteros son atropellados en vivo durante transmisión en Monterrey

Momentos de tensión se vivieron la mañana de este viernes en Monterrey, Nuevo León, cuando una reportera y un camarógrafo de la cadena local Gamavisión fueron arrollados por una camioneta mientras realizaban un enlace completamente en vivo.

El aparatoso accidente tuvo lugar sobre la transitada avenida Morones Prieto, donde los comunicadores se encontraban cubriendo una noticia de vialidad cuando fueron sorprendidos por el vehículo.

¿Cómo ocurrió el accidente en la avenida Morones Prieto?

De acuerdo con los reportes, los periodistas se encontraban trabajando en la intersección de Morones Prieto y la calle Pedro Martínez, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo.

El conductor de una camioneta que se desplazaba a exceso de velocidad perdió el control de su unidad. Debido a la inercia, el vehículo derrapó violentamente hacia el punto exacto donde se encontraban los comunicadores, impactándolos y proyectándolos contra el pavimento de manera abrupta, interrumpiendo la transmisión.

Estado de salud de Alma de la Rosa y Cristo Morales

Las víctimas fueron identificadas como la reportera Alma Mireya de la Rosa y el camarógrafo Cristo Morales.

Inmediatamente tras el impacto, los equipos de emergencia acudieron al lugar y ambos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica urgente. Afortunadamente, los informes médicos preliminares señalan que las heridas que sufrieron no son de gravedad, por lo que se encuentran estables y bajo observación.

Paradójicamente, el equipo de Gamavisión se encontraba en la zona para reportar un incidente de infraestructura: el derrumbe de un muro en ese mismo cruce. La cobertura buscaba informar a los automovilistas sobre las condiciones de la vía, un objetivo que se vio truncado por la imprudencia al volante que casi les cuesta la vida.