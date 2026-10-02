Mazda llega al millón de ventas en México

A casi 21 años de iniciar operaciones en el país, Mazda México alcanzó un nuevo récord en su historia, al llegar al millón de unidades vendidas en territorio nacional.

Para celebrarlo, la marca reconoció a una de las personas que ha formado parte de sus primeros años en México con la entrega de una nueva Mazda CX-5 2026.

En una reunión sorpresa, realizada en Mazda del Valle, al sur de la Ciudad de México, la marca decidió ponerle rostro a este gran logro para reconocer la confianza de quienes han acompañado su trayectoria desde sus primeros años de operación.

Claudia Gómez Sánchez, asesora de Mazda en Zapata Tlalnepantla, recibió como sorpresa una CX-5 2026, con la que la automotriz celebró la venta de su unidad un millón en México.

Bajo una dinámica que mantuvo en secreto el verdadero motivo del encuentro, la ganadora no pudo contener las lágrimas y se mostró muy agradecida ante todo el equipo.

“Mazda me ha dado muchos logros y grandes satisfacciones a lo largo de mi vida. Para lo que acaba de pasar, sinceramente, no tengo palabras”, expresó muy emocionada.

Otro de los momentos emotivos de esta celebración, fue cuando llegó Miguel Barbeyto, presidente y CEO de Mazda de México y director de Nuevos Mercados en América Latina, quien se mostró muy orgulloso por este gran logro y felicitó a la ganadora por su cariño y lealtad hacia la marca.

“21 años después de llegar a México, alcanzamos el millón de unidades vendidas, y qué mejor manera de celebrarlo, que con una colaboradora que ha sido parte de nuestra historia desde el principio”, expresó Barbeyto.

El directivo destacó que el personal operativo es una pieza fundamental para alcanzar los objetivos de la compañía, por lo que aplaudió especialmente que una de sus colaboradoras pudiera ser protagonista de un momento tan significativo.

Este momento también evocó uno de los capítulos más importantes en la trayectoria de la compañía en México.

En 2019, Mazda México celebró la venta de su unidad número 500 mil, también con una entrega especial y tan solo siete años después, la marca duplicó esa cifra.

Dos décadas de crecimiento en México

Este record llega después de que Mazda celebrara el año pasado sus 20 años de presencia en México.

Durante este periodo, la compañía ha extendido sus operaciones a todos los estados de la República Mexicana y actualmente cuenta con una red de 82 distribuidores.

A su operación comercial se suma la planta de producción de Mazda en Salamanca, Guanajuato, que forma parte de la infraestructura de la marca dentro del país.

Con este objetivo cumplido, la compañía suma otro capítulo a una historia que comenzó hace dos décadas y que ha estado marcada por su expansión y presencia a nivel nacional.