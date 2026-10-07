Ataque armado en empacadora de aguacate en Michoacán deja tres muertos

Hombres armados irrumpieron en una empacadora de aguacate de la comunidad de El Querendal, municipio de Salvador Escalante, y dispararon contra tres personas, quienes murieron a consecuencia del ataque. Entre las víctimas había un adolescente de 15 años.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron la tarde del martes en una camioneta, descendieron e ingresaron al establecimiento. Tras disparar contra las víctimas, huyeron del lugar.

Policías y paramédicos que atendieron el reporte localizaron a dos hombres sin vida en la empacadora. Familiares los identificaron como Salvador y José Trinidad, trabajadores del establecimiento.

El adolescente, identificado como José, aún presentaba signos vitales cuando fue encontrado. Fue trasladado de emergencia a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Personal de la Fiscalía de Michoacán procesó la escena, recolectó indicios balísticos y realizó el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque y la identidad de los responsables.