Ataque armado en empacadora de aguacate en Michoacán deja tres muertos
Un grupo de hombres armados irrumpió en una empacadora de aguacate en la comunidad de El Querendal, municipio de Salvador Escalante, Michoacán.
Hombres armados irrumpieron en una empacadora de aguacate de la comunidad de El Querendal, municipio de Salvador Escalante, y dispararon contra tres personas, quienes murieron a consecuencia del ataque. Entre las víctimas había un adolescente de 15 años.
De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron la tarde del martes en una camioneta, descendieron e ingresaron al establecimiento. Tras disparar contra las víctimas, huyeron del lugar.
Policías y paramédicos que atendieron el reporte localizaron a dos hombres sin vida en la empacadora. Familiares los identificaron como Salvador y José Trinidad, trabajadores del establecimiento.
El adolescente, identificado como José, aún presentaba signos vitales cuando fue encontrado. Fue trasladado de emergencia a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
Personal de la Fiscalía de Michoacán procesó la escena, recolectó indicios balísticos y realizó el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque y la identidad de los responsables.