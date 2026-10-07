"No me van a silenciar”: Grecia Quiroz pide a la FGR atraiga caso de Carlos Manzo

“No me van a silenciar. Caiga quien caiga”, advirtió Grecia Quiroz, quien reiteró que no dejará de exigir justicia hasta conocer quién ordenó y quiénes participaron en el homicidio del exalcalde de Uruapan.

A casi un año del crimen, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, Quiroz acudió a la Cámara de Diputados acompañada por la diputada independiente Guadalupe Arias, quien presentó un punto de acuerdo para exhortar a la FGR a ejercer su facultad de atracción.

“Lo que pido es verdad y justicia. No voy a permitir que el caso lo quieran dirigir a un callejón sin salida o crear teorías falsas”, sostuvo la alcaldesa de Uruapan, al reiterar el llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, para que la Federación asuma la investigación.

“No estoy pidiendo un favor. Es algo que me corresponde y que tengo todo el derecho de seguir exigiendo: justicia”, expresó.

El planteamiento presentado por Arias sostiene que la atracción federal permitiría garantizar una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial y evitar la fragmentación del expediente. La legisladora independiente argumentó que deben agotarse todas las líneas de investigación, incluida la posible participación de estructuras criminales y delitos conexos.

“Exhortamos respetuosamente a la Fiscalía General de la República a que ejerza la facultad de atracción de la investigación relacionada con el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, a fin de garantizar una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial”, planteó Arias.

El panista Germán Martínez se sumó a la petición y adelantó que su bancada respaldaría el punto de acuerdo si llega al Pleno.

“Yo firmo absolutamente cada una de las palabras de la diputada independiente solicitando se atraiga el caso de Carlos Manzo a la Fiscalía General de la República y se le arrebate a la Fiscalía de Michoacán”, afirmó.

Martínez pidió que la investigación sea transparente y recordó otros homicidios ocurridos en Michoacán para advertir sobre la necesidad de esclarecer los casos y evitar cualquier sospecha sobre las instituciones encargadas de investigarlos. Al llamado se sumó también la bancada de MC.

“No pido un privilegio, pido que se aplique el derecho; no pido venganza, pido verdad. No pido un favor, vengo a exigir justicia”, sostuvo por su parte Quiroz.

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Insistió en que su exigencia no responde a una disputa electoral, sino al derecho de sus hijos y de su familia a conocer la verdad.

“De mujer a mujer, no vengo como presidenta municipal de Uruapan, vengo como una mujer que perdió a su compañero. Vengo representando a mis hijos de 2 y 3 años, que todos los días preguntan por su papá”.

El 8 de septiembre, Quiroz asistió directamente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en la CDMX, para solicitar que la dependencia atraiga la investigación por la muerte de su esposo y expresidente municipal, Carlos Manzo.

NO ENTREGARÁ EL TELÉFONO DE MANZO

En medio de ese llamado, Grecia Quiroz advirtió a la Fiscalía de Michoacán que no entregará el teléfono celular de su esposo, Carlos Manzo. Dijo que las autoridades estatales pretenden detenerla por negarse a hacerlo y que “tendrán que asumir el costo político y jurídico de esa decisión”.

Sostuvo que el aparato está protegido por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.

Y afirmó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, le aseguró personalmente que no tenía obligación de entregarlo.

“Presidenta, usted no tiene por qué entregar ese aparato telefónico”, relató Quiroz que le dijo García Harfuch durante una conversación que sostuvieron hace algunos días.

De acuerdo con la representante del Movimiento del Sombrero, el secretario de Seguridad le explicó que las autoridades federales ya cuentan con mecanismos para obtener la información necesaria directamente de las compañías telefónicas, sin necesidad de que ella entregue físicamente el dispositivo.