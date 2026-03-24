Fiscalía de Michoacán abre investigación por doble homicidio dentro de centro escolar 

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que inició carpeta de investigación por el homicidio de dos mujeres trabajadoras de un plantel educativo ubicado en la zona centro de este municipio; un adolescente de 15 años fue asegurado.

De acuerdo con los primeros datos recabados, los hechos se registraron la mañana de este martes al interior del centro escolar, donde las víctimas, identificadas como María del Rosario S. y Tatiana B., de 36 y 37 años, respectivamente, fueron privadas de la vida con disparos de arma de fuego. Por ello, un equipo multidisciplinario se trasladó al sitio para llevar a cabo actuaciones de campo que permitan el esclarecimiento de los hechos.

Peritos especializados realizaron el procesamiento del lugar, así como el levantamiento de indicios que serán integrados a la carpeta de investigación. De igual forma, agentes de la Policía de Investigación llevan a cabo diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el suceso.

Por este hecho fue asegurado un adolescente de 15 años y fue decomisada un arma de fuego larga.

La Fiscalía continuará con los actos de investigación conducentes, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de las víctimas y el debido proceso, en apego a la normativa aplicable en materia de justicia para adolescentes.

«pev»