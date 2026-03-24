Antón Makárenko, ¿quién fue, por qué es tendencia y qué tiene que ver con Michoacán?

El nombre de Antón Makárenko, pedagogo ruso, ha subido en búsquedas este 24 de marzo del 2026, relacionado con una lamentable noticia ocurrida en una escuela de Michoacán.

¿Quién fue Antón Makárenko?

Antón Makárenko fue un pedagogo y escritor ucraniano-soviético, considerado una de las figuras más influyentes en la teoría educativa del siglo XX, especialmente en el ámbito de la educación colectiva y la formación de jóvenes en contextos difíciles.

Nació el 13 de marzo de 1888 en Belopole, que en ese entonces formaba parte del Imperio ruso (hoy Ucrania). Provenía de una familia trabajadora: su padre era pintor ferroviario y su madre ama de casa. Desde joven mostró interés por la enseñanza, por lo que estudió en un instituto pedagógico y comenzó a trabajar como maestro a temprana edad.

Tras la Revolución Rusa, el nuevo gobierno soviético enfrentó una gran crisis social, con miles de niños huérfanos y en situación de calle debido a la guerra y la pobreza. Fue en este contexto donde Makárenko desarrolló su labor más importante: dirigió colonias educativas para jóvenes delincuentes o abandonados, como la famosa Colonia Gorki. Ahí implementó un modelo educativo basado en la disciplina, el trabajo colectivo y la responsabilidad social.

Antón Makárenko, en tendencia. Especial

Su enfoque pedagógico defendía que la educación debía formar no solo individuos, sino miembros activos de la sociedad. Creía firmemente en la fuerza del grupo para transformar la conducta de los jóvenes, y en el valor del trabajo como herramienta formativa. Aunque sus métodos eran estrictos, también buscaban dignificar a los estudiantes y darles un sentido de propósito.

Makárenko plasmó sus experiencias en varias obras, siendo la más conocida Poema pedagógico, donde narra su trabajo con jóvenes en estas colonias. También escribió otras obras importantes sobre educación y teoría pedagógica.

Murió el 1 de abril de 1939 en Moscú.

¿Por qué es tendencia y qué tiene que ver con Michoacán?

Preparatoria Antón Makárenko. Especial

Este día, Antón Makárenko se volvió tendencia por lo ocurrido en Michoacán, en donde, alrededor de las 9:00 horas, dos maestras fueron asesinadas a balazos en la Preparatoria que lleva el nombre del pedagogo ruso.

Las maestras Tatiana "N" y María del Rosario "N", de 37 y 36 años de edad, perdieron la vida al interior del plantel ubicado en el municipio de Lázaro Cárdenas, luego de que un adolescente de 15 años irrumpió en el lugar con un rifle y disparó.

Primeros reportes identifican al adolescente como Omar "N", de apenas 15 años de edad, quien ingresó al plantel con un rifle calibre 5.56, con el que abrió fuego contra las dos docentes.

La Policía Municipal sometió y desarmó al presunto responsable, cuya arma contaba con un cargador abastecido con 40 tiros.

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