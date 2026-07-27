Beca Rita Cetina: fechas, apellidos, montos de dinero que darán en agosto

Miles de familias que forman parte de la Beca Universal Rita Cetina comenzarán a recibir durante agosto el apoyo económico destinado a la compra de útiles escolares y uniformes, luego de que concluya la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar en las escuelas del país.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que la distribución de los plásticos continuará hasta el 31 de julio. Posteriormente iniciará la dispersión del pago único de 2,500 pesos por estudiante, siguiendo un calendario basado en la primera letra del primer apellido del titular de la tarjeta.

Es importante recordar que la tarjeta del Banco del Bienestar está a nombre del padre, madre o tutor, ya que los menores de edad no pueden ser titulares de la cuenta. Por ello, las fechas de pago se determinan con base en el primer apellido del adulto responsable.

Lunes 3 de agosto: A y B

Martes 4 de agosto: C

Miércoles 5 de agosto: D, E y F

Jueves 6 de agosto: G

Viernes 7 de agosto: H, I, J, K y L

Sábado 9 y domingo 10 de agosto: No habrá depósitos

Lunes 10 de agosto: M

Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 12 de agosto: R

Jueves 13 de agosto: S

Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios?

Las familias con estudiantes inscritos en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria recibirán 2,500 pesos por cada alumno, recurso destinado a apoyar los gastos del próximo ciclo escolar.

En caso de que una familia tenga dos hijos beneficiarios en primaria, el depósito será de 5,000 pesos, es decir, 2,500 pesos por cada estudiante.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que la distribución de los plásticos continuará hasta el 31 de julio. Cuartoscuro/Presidencia

Requisitos para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar

Los padres de familia y tutores que aún no reciben su tarjeta deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (original y copia).

Acta de nacimiento del padre, madre o tutor.

CURP del adulto responsable.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Acta de nacimiento del estudiante.

CURP de la o el alumno.

Las autoridades recomendaron permanecer atentos a los avisos emitidos por cada plantel educativo, ya que ahí se informará la fecha, hora y lugar para la entrega del plástico.

¿Cómo consultar el saldo de la Beca Rita Cetina?

Una vez realizado el depósito, los beneficiarios podrán verificar el saldo mediante dos opciones:

Aplicación del Banco del Bienestar

Disponible para dispositivos Android e iOS, permite consultar saldo, movimientos, fecha del depósito y otras operaciones relacionadas con la cuenta.

Vía telefónica

También es posible llamar al 800 900 2000, seleccionar la opción 1, ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y posteriormente el año de nacimiento del titular para conocer el saldo disponible.

Más de 8.2 millones de estudiantes reciben apoyo

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que durante el último bimestre del ciclo escolar se alcanzó una cobertura de 8 millones 216 mil 801 estudiantes de educación básica.

El desglose de beneficiarios es el siguiente:

Preescolar: 176 mil 362 estudiantes.

Primaria: 2 millones 793 mil 193 estudiantes.

Secundaria: 5 millones 247 mil 246 estudiantes.

Para cubrir estos apoyos, el Gobierno federal destinó una inversión superior a 13 mil 116 millones de pesos.

El primer pago de agosto comenzará con las familias cuyo primer apellido del titular de la tarjeta inicia con las letras A y B, mientras que la dispersión concluirá con quienes tengan apellidos que comienzan con T, U, V, W, X, Y y Z.

Las autoridades exhortaron a los beneficiarios a no acudir antes de la fecha que les corresponde, ya que el recurso será depositado de manera escalonada conforme al calendario oficial.