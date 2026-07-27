Coyoacán mejora percepción de seguridad con patrullajes y retiro de 421 autos abandonados

La alcaldía Coyoacán se mantiene entre las demarcaciones con mejores índices de percepción de seguridad en la Ciudad de México, resultado de una estrategia basada en la recuperación de áreas comunitarias, patrullajes nocturnos y la liberación constante de vialidades. Así lo confirmó el reporte del segundo trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en el que se refleja una notable mejora para la zona Sur de la capital. “No hay día en el que no emprendamos alguna acción relacionada con la seguridad; ya sean recorridos casa por casa o, con el apoyo de la Guardia Nacional o la Marina, recorridos nocturnos”, señaló el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar respecto a las dinámicas preventivas que se aplican diariamente en barrios, pueblos y colonias.

Dentro de este catálogo de acciones, los operativos para chatarrizar automotores abandonados y desmantelar focos de infección han sido pieza clave para devolverle la tranquilidad a las familias coyoacanenses. La Dirección General de Seguridad Ciudadana de la demarcación reportó que, del año 2024 a junio de 2026, se lograron retirar de la vía pública un total de 421 vehículos en estado de abandono que generaban riesgos sanitarios y delictivos. “Todas esas acciones han ayudado a mejorar la percepción de seguridad”, apuntó Gutiérrez Aguilar al enfatizar el trabajo coordinado que entablan con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mediante la revisión a motocicletas y el retiro de estorbos en la calle.

La efectividad de las brigadas descansa en la proximidad con la población y en la atención a las denuncias vecinales tramitadas formalmente a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). Las autoridades informaron que se han realizado 4,695 visitas oculares para detectar unidades varadas, notificando de manera formal a 2,638 propietarios para que desocuparan la vía de manera voluntaria. “Se les explica a los propietarios que deben retirarlos por sus propios medios... y si no es retirado, con apoyo de la SSC son llevados a un depósito vehicular”, explicó la directora de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, sobre el proceso administrativo para recuperar el entorno urbano.

Pese a que el personal operativo ha enfrentado resistencias ocasionales durante el enganche de camionetas, autos descompuestos y remolques, el gobierno local confirmó que mantendrá la mano firme en la aplicación de las normativas de tránsito y espacio público. La permanencia de los operativos busca impedir que las calles vuelvan a convertirse en basureros o refugios para conductas ilícitas que afecten la convivencia de la comunidad. “Aunque en ocasiones haya reticencia por parte de los propietarios, estas acciones deberán continuar porque es necesario preservar los espacios para todas y todos en la demarcación”, refirió la funcionaria Cruz Ramírez para reafirmar el compromiso institucional.