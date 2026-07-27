UNAM: comisión revisará examen de ingreso; suspende inscripciones a licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió de manera provisional las inscripciones para estudiantes de primer ingreso a todas las licenciaturas del ciclo escolar 2026-2027/1, mientras una comisión de especialistas revisa el proceso del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura, luego de las inconformidades expresadas por aspirantes tras la publicación de los resultados.

La institución informó que la decisión busca garantizar un análisis exhaustivo del procedimiento aplicado en los exámenes de admisión realizados en línea y fortalecer la confianza en uno de los procesos de ingreso más importantes del país.

Mediante un comunicado difundido en la plataforma X, la UNAM explicó que el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó una revisión integral del proceso de selección.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 de la UNAM”.

La universidad precisó que:

El objetivo es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes”.

La Universidad también informó que mantiene abiertos los mecanismos de atención para las personas que solicitaron la revisión de su examen. Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

Crean comisión técnica para revisar exámenes y resultados

Como parte de las acciones anunciadas, la máxima casa de estudios conformó una comisión integrada por especialistas universitarios de distintas disciplinas que analizarán el procedimiento seguido durante el concurso.

De acuerdo con la institución:

El rector Lomelí Vanegas decidió integrar una comisión técnica en la cual participarán expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura”.

La UNAM señaló que el análisis abarcará todos los elementos que pudieron influir en el desempeño de los aspirantes y permitirá identificar áreas de mejora para futuros procesos de admisión.

Asimismo, indicó que el estudio:

Se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección”.

Continúa la atención a aspirantes inconformes

La universidad también informó que mantiene abiertos los mecanismos de atención para las personas que solicitaron la revisión de su examen tras no haber sido seleccionadas.

Además, explicó que quienes tuvieron cancelada su participación y solicitaron una cita ya cuentan con fecha y hora para conocer personalmente las evidencias que sustentaron esa determinación.

Con estas acciones, la institución busca responder a las inquietudes de los aspirantes y ofrecer certeza sobre el desarrollo del concurso.

La máxima casa de estudios aseguró que dará a conocer los resultados de la revisión "a la brevedad" y reiteró que el proceso se desarrollará bajo principios de objetividad, transparencia y equidad.

La suspensión temporal de las inscripciones permanecerá vigente mientras concluyen los trabajos de la comisión técnica, cuyos resultados podrían derivar en recomendaciones para fortalecer los futuros concursos de ingreso a licenciatura.