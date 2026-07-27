Liberan seis aves rapaces rehabilitadas en bosque de Michoacán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) liberó seis aves rapaces rehabilitadas en un área de bosque mesófilo de montaña de la comunidad indígena Barrio de San Francisco, en el municipio de Uruapan, Michoacán, como parte de las acciones para la conservación de la fauna silvestre.

Los ejemplares liberados fueron cuatro lechuzas de campanario (Tyto alba), un caracara (Caracara plancus) y un aguililla aura (Buteo albonotatus), los cuales llegaron a la Profepa tras ser rescatados o entregados de manera voluntaria por la ciudadanía.

Las aves fueron evaluadas y rehabilitadas por especialistas del Parque Zoológico Benito Juárez, en Morelia, donde permanecieron bajo atención hasta comprobar que contaban con las condiciones físicas y de comportamiento necesarias para regresar a su entorno natural.

La liberación de las aves rapaces fue en un área de bosque mesófilo de montaña de la comunidad indígena Barrio de San Francisco, en el municipio de Uruapan. Cortesía: Profepa

La liberación se llevó a cabo el pasado 15 de julio con la participación de personal de la Profepa, en coordinación con comuneros de la comunidad indígena Barrio de San Francisco Uruapan. En el operativo también colaboraron elementos de la Guardia Nacional y del Agrupamiento Forestal y Ambiental de la Guardia Civil del estado de Michoacán.

De acuerdo con la dependencia, el sitio fue seleccionado con base en criterios técnicos y biológicos, ya que ofrece las condiciones adecuadas para favorecer la adaptación y supervivencia de las aves, al contar con disponibilidad de alimento, refugio y un hábitat propicio para su desarrollo.

La Profepa señaló que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades, instituciones y la ciudadanía en las labores de rescate, atención, rehabilitación y liberación de fauna silvestre, con el objetivo de fortalecer la conservación de las especies y sus ecosistemas.