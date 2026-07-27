Otro golpe a Los Chapitos, detienen a ‘El Tío’, su operador financiero en Mazatlán

La detención de Ricardo “N”, alias "El Tío", representa uno de los golpes más relevantes contra la presunta estructura financiera de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, al ser identificado por el Gobierno federal como un objetivo prioritario por su supuesto papel en el manejo de recursos económicos vinculados con actividades delictivas.

El operativo, realizado en Mazatlán, Sinaloa, no solo derivó en la captura de "El Tío", sino también en la detención de otras cinco personas, en una acción coordinada entre fuerzas federales que forma parte de la estrategia para debilitar las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con la información oficial, las labores de inteligencia permitieron ubicar al presunto operador financiero, considerado una pieza clave dentro de una célula delictiva ligada a una facción del Cártel de Sinaloa.

Las seis personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, que será el encargado de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.

"El Tío" y otro cinco detenidos, todos ligados a Los Chapitos. X

El objetivo afecta las finanzas de Los Chapitos

Más allá de la captura de un presunto integrante del grupo delictivo, las autoridades destacaron que la relevancia del operativo radica en el perfil de Ricardo “N”, señalado como responsable de actividades relacionadas con el manejo de recursos económicos que presuntamente sostenían las operaciones de la organización.

Según las autoridades federales, "El Tío" era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en la administración financiera de una célula vinculada con Los Chapitos, además de actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otras operaciones del crimen organizado transnacional.

Con este tipo de acciones, el Gobierno federal busca afectar no solo la capacidad operativa de los grupos criminales, sino también sus mecanismos de financiamiento, considerados fundamentales para sostener sus redes logísticas.

Aseguran armas, droga y vehículos

Durante el despliegue en Mazatlán, las fuerzas federales también aseguraron diversos objetos presuntamente relacionados con las actividades de la organización criminal, entre ellos:

Armas de fuego.

Presunta droga.

Vehículos.

Todo el material asegurado quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.

La captura de "El Tío" ocurre en un contexto de reforzamiento de los operativos federales en Sinaloa, entidad donde las autoridades mantienen acciones permanentes contra personas identificadas como generadoras de violencia y objetivos prioritarios.

El Gobierno federal señaló que la detención es resultado de la coordinación entre instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, cuyo objetivo es localizar y capturar a presuntos integrantes de organizaciones delictivas.

Las investigaciones continuarán para determinar el grado de responsabilidad de los detenidos y establecer si existen más personas relacionadas con la estructura financiera y operativa de la célula criminal.