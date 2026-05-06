Maestra de kínder es vinculada a proceso por presuntos maltratos a un alumno

Una mujer, quien se desempeñaba como maestra en un kínder de Jalisco, fue vinculada a proceso por el delito de responsabilidad profesional y técnica, para investigar presuntos maltratos ocurridos a un niño.

Los hechos que originaron esta indagatoria ocurrieron el 30 de noviembre de 2021 en el plantel ubicado en la colonia Loma Bonita del municipio de Tonalá.

Según la denuncia presentada por la madre de la víctima, tras una jornada escolar, el menor manifestó haber sido objeto de agresiones físicas consistentes por parte de la imputada, identificada como Mónica “N”.

Ante las presuntas evasivas del plantel por atender el caso, se interpuso una denuncia que permitió al Ministerio Público integrar una carpeta de investigación.

Con los datos de prueba correspondientes, la autoridad judicial citó a la señalada para comparecer.

Tras el desahogo de la audiencia, la juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Mónica “N” por el delito señalado.

Como resultado de esta resolución, se le impusieron medidas cautelares diversas a la prisión, las cuales la imputada deberá cumplir estrictamente durante el tiempo que dure el procedimiento, garantizando así la seguridad de la víctima y la continuidad del proceso legal.

La Fiscalía del Estado de Jalisco reafirmó que investigará cualquier denuncia en la que se señalen agravios contra la integridad de las infancias y adolescencias, con el firme objetivo de esclarecer los hechos y procurar la justicia en cada caso.

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JCS