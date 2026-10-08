Aseguran casi 4 mil dosis de droga en pueblo mágico de Huasca y Pachuca

Tres personas detenidas y el aseguramiento de 3 mil 790 dosis de narcóticos fue el saldo que dejaron cateos en el Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo y Pachuca, en el estado de Hidalgo.

Las acciones se concentraron en la colonia El Jilotillo, en Huasca de Ocampo, así como en dos inmuebles de la colonia La Palma, al sur de la capital hidalguense, señalados presuntamente por su relación con la distribución de sustancias ilícitas.

En Huasca, donde el turismo y los atractivos naturales forman parte de la actividad cotidiana, un hombre y una mujer fueron detenidos durante un operativo en el que se localizaron mil 400 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana y 97 dosis de una sustancia parecida al cristal.

Sujetos detenidos durante cateos en Huasca de Ocampo - Pachuca Foto: Especial

Además, en el sitio fueron asegurados una báscula de precisión, recipientes para dosificar sustancias, un teléfono celular y una motocicleta sin placas de circulación.

Las intervenciones continuaron en Pachuca, donde dos cateos simultáneos permitieron la detención de otro hombre. En esos puntos se decomisaron 2 mil 127 dosis de presunta marihuana, 163 dosis de una sustancia con características similares al cristal y tres pastillas que podrían corresponder a metanfetamina.

El aseguramiento también incluyó 25 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, cuatro vehículos, una báscula, una libreta y un teléfono celular.

Los operativos fueron realizados de manera coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de las acciones de inteligencia para combatir el narcomenudeo.

Las tres personas detenidas y los indicios quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que darán seguimiento a las investigaciones y determinarán las responsabilidades legales.

Vehículos y artículos asegurado durante cateos en Huasca de Ocampo Foto: Especial

Dan 50 años de prisión a dos secuestradores

En septiembre pasado, dos hombres fueron condenados a 50 años de prisión por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, hecho ocurrido en febrero de 2024 en el municipio de Progreso de Obregón, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con información de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), los sentenciados fueron identificados con las iniciales J. C. M. F. y A. S. Z.

La investigación establece que uno de los involucrados acudió a un establecimiento dedicado a la venta de vehículos y aparentó estar interesado en comprar una unidad. Con ese argumento, solicitó realizar una prueba de manejo junto con el propietario del negocio.

Posteriormente, familiares del comerciante comenzaron a recibir llamadas en las que se exigían 600 mil pesos a cambio de liberar a la víctima. Ante esta situación, se presentó una denuncia que permitió a las autoridades iniciar las investigaciones correspondientes.

Las labores de investigación e inteligencia permitieron ubicar el sitio donde permanecía retenida la víctima. Posteriormente, elementos de la UECS implementaron un operativo en la localidad de Xochitlán, en Progreso de Obregón, donde lograron rescatarla y detener a los dos involucrados.

Tras su captura, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales y posteriormente presentados ante un juez de control, quien determinó vincularlos a proceso.

Concluidas las distintas etapas del procedimiento penal, un tribunal de enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio. Durante la audiencia para determinar las sanciones, se estableció para cada acusado una pena de 50 años de prisión, además de la obligación de cubrir el pago correspondiente por concepto de reparación del daño.