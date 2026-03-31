Artemis II: ¿Por qué es la clave para la futura economía lunar?

Sesenta años después de Apolo 8, la Luna vuelve a ocupar el centro de la conversación global. No como una postal del pasado ni como un gesto romántico, sino como un punto de partida. Artemis II no es un alunizaje. Es, otra vez, una prueba de trayecto. Un viaje para demostrar que el camino puede recorrerse de nuevo.

La analogía es inevitable. Así como Apolo 8 abrió, en 1968, la posibilidad real de llegar a la Luna, Artemis II representa hoy el umbral del regreso humano al espacio profundo. Una misión de validación tecnológica, no de conquista. Ir, rodear, volver. Confirmar que los sistemas funcionan, que los cuerpos resisten, que la navegación es viable y que la reentrada puede hacerse con seguridad.

Pero si el paralelismo es claro, el contexto es radicalmente distinto.

En los años sesenta, ir a la Luna era un acto de competencia geopolítica entre dos superpotencias en plena Guerra Fría. El objetivo era demostrar supremacía tecnológica y capacidad industrial. Hoy, el escenario es otro. El espacio ya no es territorio exclusivo de los Estados: es un ecosistema donde conviven agencias públicas, empresas privadas, universidades y alianzas internacionales.

Es, en términos históricos, la misión Artemis II es el equivalente contemporáneo de Apolo 8, lanzado en plena Guerra Fría. Especial

Como explica Gustavo Medina Tanco, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y uno de los científicos con mayor presencia en foros espaciales internacionales, el cambio es estructural.

En Apolo, la NASA decidía todo y la industria ejecutaba. Hoy, el sector privado es quien impulsa la innovación. El espacio dejó de ser un proyecto estatal para convertirse en una nueva economía”, afirma.

Ese viraje explica por qué Artemis II no es un gesto aislado. Forma parte de un proceso mayor: la construcción de una infraestructura lunar que permita estancias prolongadas, estaciones en órbita, operaciones comerciales y, eventualmente, una economía fuera de la Tierra.

Orión, el selenauta

La misión Artemis II contempla un vuelo tripulado alrededor de la Luna, sin descenso. Es, en términos históricos, el equivalente contemporáneo de Apolo 8. La nave Orión llevará astronautas más allá de la órbita terrestre, cruzará nuevamente el cinturón de radiación y probará sistemas diseñados para viajes más largos. No se busca llegar primero, sino hacerlo de forma sostenible.

Alejandro Farah, astrónomo del Instituto de Astronomía de la UNAM, lo resume con una imagen generacional: la cápsula Orión es heredera directa del programa Apolo. No sólo retoma tecnología, sino que la mejora. Como ocurre con las generaciones, no repite, perfecciona. Artemis II, señala, cumple hoy el mismo papel que Apolo 8 en su momento: abrir la puerta para lo que vendrá después.

Gráfico: Abraham Cruz

Pero el objetivo ya no es cerrar una carrera histórica, sino abrir un ciclo. Apolo fue un sprint. Artemis intenta construir un maratón. La Luna deja de ser únicamente un destino simbólico y se convierte en plataforma: un punto de apoyo para pensar misiones a Marte, a asteroides y a otros cuerpos del sistema solar.

De la carrera espacial de la Guerra Fría a la nueva economía lunar

Si Apolo fue una carrera entre dos superpotencias en plena Guerra Fría, Artemis ocurre en un mundo fragmentado, tecnológico y profundamente interconectado. Ya no se trata sólo de llegar, sino de permanecer, operar y construir.

En este contexto, Artemis no busca repetir el gesto simbólico de plantar una bandera. Busca habilitar una economía lunar. Agua para producir combustible, minerales estratégicos, silicio ultrapuro, infraestructura orbital, estaciones como Gateway y una presencia sostenida que permita ir más lejos.

La NASA reestructuró el programa Artemis para asegurar el regreso de astronautas a la Luna en 2028. REUTERS

También cambió la geopolítica. Hoy existen dos grandes bloques en carrera: Estados Unidos y sus aliados, y China, con su propio programa lunar, que ya ha logrado traer muestras del lado oculto de la Luna y proyecta enviar taikonautas —término derivado de la palabra tàikōng (espacio)— hacia 2030.

México en la Luna; el papel del proyecto Colmena

En ese horizonte aparece también México, donde antes no estaba. No como espectador, sino como actor incipiente. A través del desarrollo de tecnología propia —como el proyecto Colmena, liderado desde la UNAM—, el país comenzó a ocupar un nicho específico: la microrrobótica en enjambre para exploración y prospección lunar.

Para el físico Medina Tanco, la lección es clara: “Firmar acuerdos no te vuelve relevante. Lo que te vuelve relevante es tener tecnología propia”.

Artemis II cumple una función decisiva: volver a certificar al ser humano como viajero de espacio profundo. Especial

Y añade una advertencia central para entender el momento actual:

Aunque parezca increíble, aunque parezca ciencia ficción, todo eso ya está pasando. Y aunque no lo parezca, México es parte de ello. Pero necesita apoyo. Si no, esa oportunidad se va a perder”.

El científico no habla en abstracto. Se refiere a decisiones inmediatas. Apoyo público, sí, pero también inversión privada. Colmena —la primera misión iberoamericana a la Luna— logró avanzar gracias a financiamiento externo y aportaciones de iniciativa privada fuera de México. El margen ahora es corto.

La escala es de meses”, subraya. “Si no hay apoyo económico pronto, tendré que empezar a desmantelar un laboratorio que tomó 15 años construir. El único laboratorio espacial del país que ha trabajado con la NASA, con agencias espaciales europeas, que desarrolló hardware mexicano que aún opera en la Estación Espacial Internacional y que logró llevar tecnología propia más allá de la órbita terrestre”.

La alerta es directa: el riesgo no es sólo tecnológico, sino político y estratégico. Perder el momento equivale a quedar fuera de una transformación histórica.

Con Christina Koch, Artemis II también se convierte en la primera misión a la Luna con una mujer astronauta. Especial

Es como si en México hubiera surgido Google y lo hubiéramos matado a pisotones”, resume.

Desde esa perspectiva, Artemis II cumple una función silenciosa, pero decisiva: volver a certificar al ser humano como viajero de espacio profundo. Probar cuerpos, sistemas de soporte vital, navegación, telecomunicaciones y retorno en condiciones reales. Sin esa validación, cualquier promesa de economía lunar o exploración interplanetaria queda en el terreno de la retórica.

¿Sabremos quedarnos?

Artemis II no promete una imagen tan icónica como la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar. Su potencia no es simbólica, sino estructural. Si tiene éxito, confirmará que el camino sigue abierto. Que la Luna no fue una excepción irrepetible, sino el inicio de algo más largo.

Apolo demostró que la humanidad podía llegar. Seis décadas después, Artemis plantea una pregunta más compleja: si sabremos quedarnos… y quiénes lo harán.